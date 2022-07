Chega acusa Santos Silva de “tiques ditatoriais” sobre projeto que recomenda censura ao seu comportamento

O Chega acusa Augusto Santos Silva de ter “tiques ditatoriais” por ter impedido a admissão imediata do projeto de resolução do partido que recomenda censura ao comportamento parcial do Presidente da Assembleia da República, condicionando a mesma a um parecer prévio da 1.ª Comissão.

“Parece que os tiques ditatoriais do Presidente da Assembleia da República se estendem para além da condução dos trabalhos plenários e se alargam à admissão de iniciativas legislativas ou políticas dos grupos parlamentares”, disse, em comunicado, o partido liderado por André Ventura que revela ter sido notificado hoje “com enorme surpresa

e estupefação” do despacho.

O Chega encara esta medida como um veto. “O Presidente da Assembleia da República que, quando eleito, disse que

ouviria todos os quadrantes políticos e não recorreria a vetos senão em pontualíssimas exceções, tornou-se recorrente no uso do veto, da censura e da parcialidade política contra a oposição ao Governo e, em particular,

contra o Grupo Parlamentar do CHEGA, o terceiro maior deste Parlamento”, prossegue a nota.

Pelos factos apresentados, o partido de extrema-direita considera a conduta de Santos Silva “inconstitucional, ilegal e sobretudo violadora do espírito de concórdia e harmonia político-partidária que deve nortear o trabalho do

PAR, mais ainda quando opera num contexto de maioria absoluta”.

“Este novo veto será, naturalmente, mais um tema a acrescentar à lista que o líder do Partido levará à audiência extraordinária com o Sr. Presidente da República, que terá lugar na próxima sexta-feira às 15h30 no Palácio de

Belém”, garante o Chega.

Retomando o discurso dos plenários, o grupo parlamentar afirma: “Augusto Santos Silva deixou de ser Presidente de toda a Assembleia da República e tornou-se no líder da bancada do Partido Socialista. Santos Silva não tem condições de continuar como segunda figura do Estado português”.