“Chega e Augusto Santos Silva andam à procura de protagonismo”, acusa Marques Mendes

O episódio que levou ao abandono do hemiciclo por parte da bancada do Chega foi analisado por Luís Marques Mendes, no habitual espaço de comentário no “Jornal da Noite” da SIC, como uma situação em que ambos os protagonistas (deputados do partido e Augusto Santos Silva) “andam à procura de protagonismo”.

“O Chega esteve péssimo e o presidente da Assembleia da República esteve mal. André Ventura teve um discurso inacreditável mas Augusto Santos Silva também esteve mal, apesar de concordar com tudo o que disse. Se quer ser comentador, vem para as televisões. Se quer ser líder parlamentar, muda-se para a bancada do PS. Ambos andam à procura de protagonismo”, realçou o comentador.

Recorde-se que na passada segunda-feira, os 12 deputados do Chega abandonaram a sessão do Parlamento, acusando o presidente da Assembleia da República de não ser isento. Em debate estavam projetos de alteração à lei da nacionalidade, nomeadamente uma proposta do Governo para que seja simplificada a burocracia no acolhimento de estrangeiros em Portugal, algo a que se opõe o Chega que lançou duras críticas à vinda de emigrantes para Portugal.

Sobre o debate do Estado da Nação, Marques Mendes considerou que “foi globalmente pobre, muito partidário e direcionado para a bolha política”: “O Governo saiu tranquilamente deste debate, António Costa é muito hábil. Para fora e para o país, o debate não disse nada: os problemas dos portugueses não foram tratados, nomeadamente o custo de vida e a saúde. Ninguém ganhou nada com aquele debate”, concluiu.