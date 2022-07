Chega pede debate de urgência no Parlamento esta sexta-feira sobre incêndios

O presidente do Chega, André Ventura, anunciou, esta quinta-feira, nas redes sociais que o partido pediu um debate no Parlamento de urgência sobre os incêndios para sexta-feira.

“Se o país está a arder, o Parlamento não pode olhar para o lado. Seja sexta, sábado ou domingo, estamos aqui para trabalhar. O Chega usou o seu direito regimental para pedir um debate de urgência com o Governo ,amanhã, sobre os incêndios”, escreveu Ventura no Twitter, numa publicação acompanhada de um vídeo seu.

Noutra publicação, também no Twitter, o líder do Chega disse que “em 2021 cerca de 80% dos incêndios tiveram mão humana”. “Vamos ou não ter coragem para enfrentar isto e acabar com penas suspensas e liberdade condicional para os incendiários?”, questionou.

André Ventura considerou ainda que “temos o país a arder” e existe uma “total falta de coordenação e de meios”. “E um primeiro-ministro parece que chegou ao cargo há 3 meses atrás. O que se fez até agora, principalmente depois da tragédia de Pedrogão? Em que investiu o governo para prevenção?”, perguntou o presidente do Chega.

Esta quinta-feira foi “o dia mais grave do ponto de vista do aumento das temperaturas”, avançou o primeiro-ministro com confirmação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). “As previsões meteorológicas indicam que será hoje o dia mais grave do ponto de vista do aumento das temperaturas, com mais vento e baixos níveis de humidade”, escreveu Costa no Twitter.