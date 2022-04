Chega quer João Leão no Parlamento para esclarecer financiamento ao ISCTE

O Chega entregou um requerimento para a audição urgente de João Leão, ex-ministro das Finanças e atual vice-reitor do ISCTE, bem como de Maria de Lurdes Rodrigues, Reitora da mesma universidade e os presidentes do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) e do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP).

O anúncio foi feito pelo partido num comunicado divulgado esta quarta-feira. O Chega pretende que as pessoas em causa prestem esclarecimentos sobre os 5,2 milhões de euros de financiamento atribuído ao ISCTE pelo Orçamento do Estado, decisão tomada quando João Leão ainda era Ministro das Finanças.

O jornal “Público” noticiou recentemente que esta transferência de verbas vai permitir o financiamento do Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias daquela universidade.

João Leão assumiu o cargo de vice-reitor do ISCTE no dia seguinte ao fim da última legislatura. Até então, tutelava a pasta das Finanças, que autorizou a atribuição do dinheiro àquela instituição de ensino.

De acordo com o comunicado do Chega, este procedimento levanta questões que “precisam de ser esclarecidas” na Assembleia da República, até porque houve reitores de outras universidades que “contestaram essa transferência de verbas, queixando-se desigualdade de tratamento.”

O partido pede uma audição com urgência, na procura de clareza e transparência destas questões, tanto para com os restantes estabelecimentos do ensino superior, como relativamente a eventuais conflitos de interesse.