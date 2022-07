Chega quer restituir benefícios económicos e sociais aos colaboradores da TAP

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou no Parlamento um projeto de resolução, onde recomenda ao Governo que a ACT reforce as ações de fiscalização de contratos a termo, em particular de jovens trabalhadores. Objetivo: garantir que estão a ser cumpridas as alterações ao Código do Trabalho e que os jovens consigam sair de uma situação de precariedade.