Chega vai oferecer até sete milhões para ficar com sede do CDS-PP

O partido liderado por André Ventura, Chega, está disposto a pagar até sete milhões de euros ao patriarcado de Lisboa para ficar com o histórico edifício que está arrendado ao CDS, segundo o “Observador”.

Fonte próxima do partido revelou que foi feita uma análise por parte dos contabilistas e advogados do partido no que toca às diferentes possibilidades que estão em cima da mesa. A mesma fonte garantiu que na segunda-feira seguiu e um pedido de reunião para o Patriarcado de Lisboa.

O Chega admite pagar até sete milhões de euros no caso de compra do edifício situado no Largo do Caldas, mas se o caso for de arrendamento, o partido diz que poderá pagar cinco mil euros por mês.