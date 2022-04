Chega vota contra Orçamento do Estado na generalidade para 2022

O Chega anuncia esta quinta-feira que vai votar contra o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) apresentado pelo Governo, que vai ser discutido a partir de hoje na generalidade no Parlamento, por considerar que “não reflete as preocupações e as necessidades que os portugueses precisam ver acauteladas ao longo deste ano”.

Em comunicado, o partido liderado por André Ventura sustenta que o documento ” mantém a espinha dorsal do OE chumbado em outubro do ano passado, quando não tínhamos nem guerra na Europa, nem o surto inflacionista a que estamos a assistir”.

“Este Orçamento peca ainda por voltar a alocar a maior parte dos recursos públicos ao Estado e às suas clientelas, deixando altamente prejudicadas as famílias e as empresas”, informa a nota. O Chega considera ainda que o documento é “usurpador” porque “continua a exploração de quem trabalha e investe para sustentar o polvo da máquina do Estado”.