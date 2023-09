O primeiro-ministro, António Costa, participa hoje nas cerimónias dos 50 anos do golpe de Estado no Chile, assina uma declaração de compromisso em defesa da democracia e reúne-se com o Presidente chileno, Gabriel Boric.

11 Setembro 2023, 04h41

O primeiro-ministro, António Costa, participa hoje nas cerimónias dos 50 anos do golpe de Estado no Chile, assina uma declaração de compromisso em defesa da democracia e reúne-se com o Presidente chileno, Gabriel Boric.

Além de António Costa, estarão presentes nas cerimónias os Presidentes do México, López Obrador, da Colômbia, Gustavo Petro, da Argentina, Alberto Fernández, e do Uruguai, Luís Lacalle Pou, assim como dezenas de destacadas figuras políticas, caso do antigo líder do Governo espanhol Felipe González.

De acordo com o programa oficial, haverá uma receção por parte do chefe de Estado chileno no Palácio La Moneda, pelas 08:25 locais (menos quatro do que em Portugal). Juntamente com outros convidados estrangeiros, António Costa tomará aí o seu pequeno-almoço, seguindo-se um passeio conjunto pelo palácio, antes do primeiro ato solene comemorativo dos 50 anos do golpe, previsto para as 10:00 locais, que inclui um momento cultural e uma breve intervenção da senadora Isabel Allende.

Hora e meia depois, terá então início um segundo ato comemorativo, na Praça da Constituição, com o discurso do Presidente do Chile, que estará acompanhado por grupos de defesa dos direitos humanos.

Ainda durante o período da manhã, será assinada pelos chefes de Estado presentes na cerimónia e pelo primeiro-ministro português uma “Declaração de Compromisso com a Democracia”