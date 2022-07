China aprova medicamento para o HIV em pacientes com Covid-19

A China deu esta segunda-feira aprovação ao medicamento Azvudine da empresa Genuine Biotech para tratar pacientes adultos com Covid-19, acrescentando assim outra opção de tratamento oral contra o coronavírus.

Segundo a “Reuters”, que cita a Administração de Produtos Médicos, o comprimido de Azvudine, que a China aprovou em julho do ano passado para tratar certas infeções pelo vírus HIV-1, recebeu luz verde condicional para tratar adultos com Covid “tipo normal”.

“Tipo normal” de Covid é um termo que a China usa para referir-se a infeções por coronavírus onde há sinais de pneumonia, mas onde os pacientes não atingiram um estado grave da doença.

Um estudo clínico revelou que 40,4% dos pacientes que tomaram Azvudine apresentaram melhoria nos sintomas sete dias após o primeiro uso do medicamento, em comparação com 10,9% no grupo de controlo, disse a Genuine Biotech, com sede na província de Henan.

O comprimido recentemente aprovado demonstra que a China continua empenhada na política “zero covid”. Outras empresas chinesas que desenvolvem potenciais tratamento orais contra a Covid-19 incluem Shanghai Junshi Biosciences e Kintor Pharmaceutical.

A nível europeu, em janeiro a Agência Europeia do Medicamento (EMA) aprovou o primeiro medicamento oral para tratar infeções por Covid-19, o Paxlovid, que contém duas substâncias ativas em dois comprimidos diferentes, que reduzem a capacidade do coronavírus SARS-CoV-2 se multiplicar no corpo.