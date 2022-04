China: Crescimento acima do esperado no primeiro trimestre, mas perspetivas não são otimistas

A economia chinesa cresceu 4,8% em termos homólogos no primeiro trimestre do ano, o que superou as expectativas do mercado, mas não permite afastar preocupações com um abrandamento da segunda maior economia mundial.

Com os analistas a preverem 4,4% de crescimento homólogo, o primeiro trimestre mostrou uma vitalidade acima do esperado, especialmente se considerando o efeito base criado pelos 18,3% registados em igual período do ano passado.

Este valor foi conseguido apesar da queda nas vendas a retalho, que recuaram 3,5% refletindo os efeitos das restrições nas viagens durante os Jogos Olímpicos de Inverno e o início dos confinamentos na sequência do surto em que se encontra o país, sobretudo em Xangai.

Um dos contributos mais assinaláveis veio da produção industrial, assinala o banco ING, que avançou 5% apesar do peso da política ‘Covid zero’ no sector secundário chinês e de o índice de gestores de compras (PMI) ter ficado abaixo de 50 em março, o que seria coincidente com uma atividade decrescente.

No entanto, o impacto do confinamento em larga escala que se faz sentir na capital financeira do país e outras cidades portuárias como Shenzhen ou Qingdao será mais notório nos dados do segundo trimestre, perspetiva a análise do banco neerlandês. Nalguns casos, refere o ING, o trabalho poderá ser assegurado a partir de casa; no entanto, tal não será possível para trabalhadores fabris nem para infetados levados para centros de isolamento, uma prática comum na gestão pandémica chinesa.

Assim, a expectativa é de mais cortes nas previsões de crescimento este ano para a economia chinesa, depois de esta ter já sido revista em baixa de 4,8% para 4,6%, mesmo depois da decisão do banco central de cortar as taxas de juro em 25 pontos base.

O governo de Pequim definiu para este ano o objetivo mais baixo de crescimento desde 1991, almejando a 5,5%, mas este torna-se cada vez mais improvável dado o abrandamento no mercado imobiliário, o aumento do preço das commodities nos mercados internacionais e o agravamento da confiança dos agentes económicos em todo o mundo, sublinha a análise do think-tank OANDA. Mesmo assim, e perante a incerteza que reina na economia global, os analistas estarão atentos a possíveis mais medidas do governo central para estimular a atividade nas próximas semanas.