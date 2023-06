Xi Jinping afirmou que o seu país está pronto para encontrar um nível abrangente de cooperação com a Palestina em vários domínios. Encontro vem dar razão aos que consideram que a China é a nova potência externa no Médio Oriente.

14 Junho 2023, 15h20

Depois de ter ‘apadrinhado’ um acordo muito inesperado entre o Irão e a Arábia Saudita, a China continua a surpreender o mundo com as prioridades da sua agenda para o Médio Oriente. Desta vez, o presidente chinês Xi Jinping e o presidente palestiniano Mahmoud Abbas (que controla a Cisjordânia) anunciaram durante um encontro em Pequim esta quarta-feira o estabelecimento de uma parceria estratégica bilateral.

Segundo a Televisão Central da China (CCTV), Xi Jinping disse que “anunciamos hoje conjuntamente o estabelecimento de uma parceria estratégica sino-palestiniana, que se tornará um marco importante na história das relações bilaterais”.

O presidente chinês afirmou que o regime de Pequim está pronto para “aproveitar esta oportunidade para atingir um nível abrangente de cooperação com a Palestina em vários campos. Tendo encontrado mudanças globais marcantes e novos desafios no Oriente Médio, a China está pronta para fortalecer a sua coordenação e cooperação com a Palestina para promover uma resolução abrangente, justa e duradoura da questão palestiniana”, acrescentou.

Mahmoud Abbas fará uma visita oficial à China entre 13 e 16 de junho a convite do presidente da China. A visita dá nota sem margem para dúvidas que a China está a transformar-se na potência externa para influente da região.

A nova presença da China no Médio Oriente pode ser uma surpresa, inclusivamente para Israel. Será de recordar que, na passada semana, o JE entrevistou Asaf Romirowsky, membro do Fórum do Médio Oriente, investigador do Centro de Estudos Estratégicos Begin-Sadat e professor da Universidade de Haifa, que, sobre a matéria, disse: “não vejo a China ativamente engajada com o processo de paz israelo-palestiniano”.

O encontro entre Xi Jinping e Mahamoud Abbas e a possibilidade de um acordo de largo espectro entre os dois países dá mostra que a China pretende de facto ter uma palavra a dizer sobre o assunto. Resta saber qual será a forma como o governo conservador e de extrema-direita liderado por Benjamin Netanyahu vai responder a esta evidência.