O índice de preços ao consumidor (IPC) da China registou uma subida homóloga de 0,1% em agosto, segundo dados oficiais hoje divulgados, após uma queda de 0,3% em julho, num fenómeno designado como deflação.

9 Setembro 2023, 05h26

Apesar da segunda maior economia do mundo ter conseguido escapar à deflação, o aumento revelado pelo Gabinete Nacional de Estatística chinês ficou aquém do previsto por analistas consultados pela agência financeira Bloomberg, que esperavam uma recuperação de 0,2%.

Em julho, o IPC caiu 0,3% em termos anuais, com a China a entrar em deflação pela primeira vez desde fevereiro de 2021, em plena pandemia de covid-19, devido à queda do preço da carne suína, a mais consumida no país.

A economia chinesa estava à beira da deflação há meses, indicando que a recuperação nos gastos não se materializou, depois de as autoridades terem abolido a política de ‘zero’ casos de covid-19, no início do ano.

A deflação consiste numa queda dos preços ao longo do tempo, por oposição a uma subida (inflação). O fenómeno reflete debilidade no consumo doméstico e investimento e é particularmente gravoso, já que uma queda no preço dos ativos, por norma contraídos com recurso a crédito, gera um desequilíbrio entre o valor dos empréstimos e as garantias bancárias.

Apesar da recuperação dos preços em Agosto, muitos analistas não excluem uma recaída nos próximos meses, numa altura em que os principais motores de crescimento da China continuam a desacelerar.

A deflação na China pode ajudar a conter os preços na Europa, disse à Lusa em agosto o presidente da consultora IMF