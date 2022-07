China quer estabilizar emprego e preços para crescer no terceiro trimestre

A China vai proceder a esforços consideráveis de forma a consolidar a sua recuperação económica na segunda metade do ano, com um foco especial no terceiro trimestre, considerado crucial para aquela que é a segunda economia mundial.

De acordo com a análise do jornal espanhol “El Economista”, baseada em informação veiculada na passada sexta-feira pelos media estatais espanhóis (após reunião da mais alta esfera governamental chinesa), o gigante asiático pretende dar prioridade à estabilização do emprego e dos preços.

Recorde-se que a China escapou por pouco a uma contração no segundo trimestre deste ano, crescendo apenas 0,4% (em comparação com o mesmo período de 2021), como consequência do “lockdown” forçado em virtude da Covid-19, a debilidade do setor imobiliário e um menor entusiasmo dos consumidores. Para este ano, o Governo chinês fixou como objetivo o crescimento de 5,5%.

No entanto, este objetivo definido de crescimento para 2022 poderá ser prejudicado por uma série de obstáculos no segundo semestre: a persistente política zero Covid, que implica paragens e restrições que poderão voltar a prejudicar a atividade industrial e empresarial, assim como o emprego e o consumo interno.

Para estimular o crescimento económico, as autoridades chinesas vão colocar em prática a emissão de dívida que terá como objetivo o financiamento de grandes projetos de infraestruturas.