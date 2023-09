Um analista de mercado espera que as vendas do iPhone 15 façam aumentar as encomendas da Apple, no segundo semestre, entre 5% a 6% na China.

22 Setembro 2023, 15h13

A China está a viver uma corrida pela compra do iPhone 15, avança a CNBC.

A dimensão da procura pelo telefone da Apple foi tal, como explica a CNBC, que uma aplicação que assegura a entrega do iPhone 15, no espaço de uma hora, teve um crescimento de 253% em comparação com a do iPhone 14.

Em uma das lojas, na China, nos primeiros 10 minutos de venda do iPhone 15, já existiam 25 mil telefones encaminhados para venda.

Um investigador da IDC, Will Wong, citado pela CNBC, referiu que, tendo por base as pré-encomendas do iPhone 15, a Apple tem mostrado uma “grande resiliência”, e que a expetativa é de um crescimento de 5% a 6% para as encomendas da Apple, no segundo semestre, na China.

Contudo existe outro cenário, de acordo com a CINNO Research, de uma quebra de 22% na venda do iPhone 15 em comparação com o iPhone14, na China.