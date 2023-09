A empresa é líder naquelas tecnologias e o seu crescimento já gera uma redução nos investimentos em startups que pretendem produzir chips semicondutores.

11 Setembro 2023, 14h30

A Nvidia já tem uma importância tal no mercado dos ‘chips’ semicondutores que já faz abrandar o investimento em startups que operam no mesmo mercado. Os números comprovam-no, sendo que os negócios nos Estados Unidos caíram 80% no segundo trimestre, face ao anterior.

Segundo reporta a “Reuters”, são muitos os potenciais investidores em startups que veem esse investimento como uma aposta mais arriscada do que no passado, na medida em que iriam competir com o ‘player’ tão dominante num segmento em que, a título de exemplo, trabalhar no design dos protótipos pode exigir um investimento na ordem de mais de 500 milhões de dólares.

Com a Inteligência artificial (IA) a tornar-se cada vez mais aperfeiçoada, a empresa sediada na Califórnia é líder, por uma larga margem, no que diz respeito à produção de ‘chips’. Neste contexto, coloca cada vez mais a nu as dificuldades em “entrar neste mercado”, de acordo com um sócio da Eclipse Adventures, Greg Reichow, citado pela “Reuters”.

“Isso resultou numa retração no investimento nessas empresas, ou pelo menos em muitas delas”, segundo refere o responsável.

Até final de agosto, as startups de ‘chips0 semicondutores arrecadaram investimentos na ordem de 881,4 milhões de dólares (821,5 milhões de euros), o que comprova o decréscimo acentuado no volume de investimentos. Entre janeiro e setembro do ano passado, o valor ascendeu a 1,79 mil milhões de dólares (1,68 mil milhões de euros).