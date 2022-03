Chris Rock inicia digressão esta semana. Preço dos bilhetes disparou 800% após incidente com Will Smith

Poucos dias após ser agredido por Will Smith durante a apresentação dos Óscares, o humorista Chris Rock inicia este fim de semana a sua digressão, a ‘Ego Death World Tour’ — espetáculo de stand-up, em Boston (EUA), antes de viajar para o Reino Unido. Desde o incidente que abalou as redes sociais, os bilhetes dispararam 800%, segundo o “The Independent”.

Will Smith agrediu Chris Rock em plena cerimónia dos Óscares. O ator não gostou de uma piada que visou a sua mulher – Jada Pinkett Smith -, subiu ao palco e deu uma estalada ao comediante que apresentava a cerimónia.

O portal de venda de bilhetes TickPick fez uma publicação no Twitter onde afirma que vendeu mais bilhetes para a digressão de Rock na noite seguinte aos Óscares do que no mês anterior todo. O mesmo portal, revela que os preços inicialmente listados a 46 dólares (41,2 euros), subiram para 411 dólares (368,1 euros), que se traduz num aumento de 800%.

A ‘Ego Death World Tour’ passa por mais de 30 cidades nos EUA, Londres, Birmingham, Manchester e Leeds no Reino Unido durante o mês de maio.

Entretanto, depois de um pedido de desculpas à própria Academia e aos colegas nomeados e presentes no evento, Will Smith decidiu redimir-se ao realizar um pedido de desculpas público a Chris Rock, considerado tardio, dado que chegou com 24 horas de atraso.

“Gostaria de fazer um pedido de desculpas público a ti, Chris. Estive fora do meu lugar e estava errado. Estou envergonhado e as minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para a violência num mundo com amor e bondade”, escreveu Smith no Instagram.