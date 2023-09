O Conselho Intermunicipal da CIM Terras de Trás-os-Montes aprovou hoje, por unanimidade, uma moção que exige a manutenção da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) em Mirandela, no distrito de Bragança.

13 Setembro 2023, 15h31

O Conselho Intermunicipal da CIM Terras de Trás-os-Montes aprovou hoje, por unanimidade, uma moção que exige a manutenção da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) em Mirandela, no distrito de Bragança.

“Exigimos a manutenção DRAPN em Mirandela por ser um serviço de proximidade com as populações “, indicou o presidente da Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM), Jorge Fidalgo, através de um documento lido e distribuído aos jornalistas no decurso de uma reunião do Conselho Intermunicipal que hoje decorreu em Miranda do Douro.

No mesmo documento, que será enviado ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Assembleia da República e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), os nove autarcas da CIM-TTM defendem que pela importância que o setor agrícola tem no território transmontano a manutenção de serviços públicos deste tipo em regiões com as características das Terras de Trás-os-Montes contribuem para a fixação de pessoas.

“Neste sentido, o Conselho Intermunicipal da CIM-TTM entende que à luz da descentralização dos serviços, na defesa dos interesses da população, dos trabalhadores da DRAPN de Mirandela e do próprio território o processo de reestruturação desta direção regional com a sua integração na CCDR-N deve fundar-se na promoção da Coesão Territorial, contribuindo para o desenvolvimento sustentável de Trás-os-Montes “, indica a Moção hoje aprovada.

A CIM-TTM é composta pelos municípios de Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Vila Flor, Vimioso e Vinhais.