Cinquenta e seis dias de invasão russa. Ponto de situação no terreno

As forças militares do Kremlin invadiram a vizinha Ucrânia há 56 dias. Esta quarta-feira, Kiev confirmou, por fim, a abertura, de um novo corredor humanitário graças a um acordo com Moscovo, num dia marcado pela visita do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, a várias cidades ucranianas bombardeadas nas últimas semanas. O político belga visitou ainda, durante a tarde, Volodymyr Zelensky em Kiev. De acordo com a ONU, mais de cinco milhões de pessoas abandonaram a Ucrânia desde o dia 24 de fevereiro, naquela que é já maior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.