Cinquenta e sete dias de invasão russa. Ponto de situação no terreno

No dia marcado pelo discurso do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ao Parlamento português, Augusto Santos Silva, presidente do Parlamento assegura a Kiev apoio incondicional à entrada da Ucrânia na União Europeia.

Neste que é o 57º dia, a Rússia anunciou esta que já controla toda a cidade de Mariupol, com exceção da fábrica de Azovstal, onde se encontram barricados alguns militares ucranianos.