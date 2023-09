A Confederação Empresarial de Portugal quer reunir com todos os ministros para falar sobre “o que realmente está a acontecer na economia nacional”.

6 Setembro 2023, 14h37

A CIP — Confederação Empresarial de Portugal lançou esta quarta-feira um convite ao Governo para um encontro de um dia, a agendar antes da apresentação do Orçamento do Estado para 2024 (OE24) para os patrões poderem apresentar as suas ideias sobre “o que realmente está a acontecer na economia nacional”.

Para a confederação, esses dados que funcionam como “bússolas da governação”, por vezes, chegam tarde de mais. Então, é necessário fomentar a cooperação institucional, que é uma das “chaves” para o desenvolvimento das pessoas e das empresas em Portugal.

“Os números são claros. No segundo trimestre, a economia portuguesa avançou 2,3% em termos homólogos, mas esta progressão transforma-se em estagnação quando comparada com os três meses anteriores. O investimento, sinal vital da saúde económica, diminuiu 0,6% em termos homólogos, o que soma à redução de 4,5% verificada no primeiro trimestre. Em contraponto, o consumo público cresceu 1,1% em termos homólogos”, adverte a CIP.

A CIP faz ainda referência à continuação da guerra na Ucrânia e aos inquéritos de conjuntura às empresas e aos consumidores do INE, que demonstraram menos confiança dos consumidores em todos os sectores (indústria transformadora, comércio e serviços, construção e obras públicas) em agosto.

A instituição liderada por Armindo Monteiro pretende reunir como todos os ministros, e não apenas os governantes com pastas mais ligadas à economia, para “densificar o debate e ajudar a melhorar as políticas públicas para que Portugal consiga reduzir a incerteza e os riscos” tanto no último trimestre do ano como em 2024.

Ontem, em entrevista ao programa “Tudo é Economia” da RTP, Armindo Monteiro disse que é viável aumentar o salário mínimo no próximo ano, embora seja preciso aliviar a carga fiscal sobre as empresas nacionais, defendo que em Portugal se pagam “impostos de rico” para uma “economia pobre”.