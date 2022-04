Citi aumenta previsão de crescimento para a economia chinesa

O banco americano Citi disse esta quinta-feira que Pequim pode vir a aumentar os estímulos económicos para impulsionar o crescimento para combater as novas pressões do Covid-19.

De acordo com a “CNBC”, Xiagrong Yu, economista-chefe da China no Citi, diz num relatório divulgado na quinta-feira que “dado o forte início do ano e o apoio previsto por parte do governo, revemos a nossa previsão de crescimento de 4,7% para 5,0% para 2022”.

A nova previsão aproxima-se da meta oficial do Produto Interno Bruto (PIB) de cerca de 5,5%, anunciada no início de março. Para janeiro e fevereiro, a China reportou um crescimento melhor do que o esperado nas vendas a retalho, no investimento em ativos fixos e na produção industrial.

De acordo com o relatório, a atualização das previsões do PIB do Citi resulta das expectativas de investimento em projetos como infraestruturas e habitação a preços acessíveis.

Em março, a China enfrentou a sua pior onda de Covid-19 desde o choque inicial da pandemia em 2020. Grandes cidades como Xangai e Shenzhen tiveram de impor bloqueios e quarentenas para controlar os surtos da variante de omicron altamente transmissível.

“A China [está] a adaptar-se para minimizar os custos económicos ao implementar a política de ‘Covid-zero'”, disse Yu.