City e a maldição da Liga dos Campeões (que nem 1,9 mil milhões conseguem quebrar)

Mais uma época, mais uma taça da Liga dos Campeões que não vai ser exibida no Etihad Stadium, em Manchester. Depois da eliminação do Manchester City das meias finais da “Champions”, às mãos do Real Madrid, mantém-se uma espécie de maldição europeia que nem 1,9 mil milhões de euros conseguem quebrar.

Recorde-se que o Manchester City, emblema que em fevereiro de 2020 chegou a ser banido da Liga dos Campeões pela UEFA por duas temporadas, foi na mesma altura considerado o clube mais gastador da década com um valor investido no plantel que superava, nessa altura, 1,5 mil milhões de euros (1.541,3 milhões euros).

No entanto, essas contas foram feitas antes da ida às compras em agosto de 2020 (janela de transferências em que o City gastou 172,3 milhões de euros e onde se destacou a contratação de Rúben Dias ao SL Benfica por 68 milhões de euros) e do mercado de 2021.

De resto, em 2021, o City desembolsou mais 134,5 milhões de euros, sendo que grande parte dessa verba foi gasta em Jack Grealish, que deixou o Aston Villa por uma soma recorde na Premier League: 117,5 milhões de euros. No total, em 12 épocas, o Manchester City investiu 1,9 mil milhões de euros.

Desde que Pep Guardiola é treinador dos ‘citizens’ (julho de 2016) o City já gastou 1.084,39 milhões de euros. Conquistou três edições da Premier League mas ainda não conseguiu o título mais desejado pelos responsáveis do clube: a Liga dos Campeões. Atualmente, o plantel do Manchester City está avaliado em 959,3 milhões de euros.