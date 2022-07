Clima de consumo na Europa regista agravamento em junho

Junho foi sinónimo de um agravamento do clima de consumo, no Velho Continente. De acordo com os dados divulgados este sábado pela GfK Portugal, verificou-se uma redução de quase seis pontos, ou seja, o clima de consumo caiu de -7,5 pontos em maio para 13,2 pontos em junho.

“Depois de uma breve interrupção em maio, o clima de consumo na Europa retomou a sua trajetória descendente em junho, tendo caído para 13,2 pontos. A guerra em curso na Ucrânia, bem como a escalada dos preços da energia e dos alimentos pesaram significativamente sobre o clima”, explica a GFK Portugal.

Quanto às expectativas económicas, em junho, verificou-se uma quebra de quatro pontos face a maio, mantendo-se em terreno negativo, “com a Alemanha a apresentar o indicador menos negativo de entre os países analisados”. Por sua vez, Portugal mantém uma perspetiva “muito negativa” (-40 pontos), depois de ter recuado cinco pontos face a maio.

Na mesma alinha, o indicador das expectativas salariais decresceu sete pontos em junho, em comparação com maio, para -38 pontos. Neste caso, é a Eslováquia o país que apresenta a situação menos pessimista (seis pontos negativos), seguindo-se a Lituânia (oito pontos negativos). Também neste indicador Portugal manteve uma perspetiva negativa (-29 pontos), tendo caído seis pontos face ao mês anterior.

E no que toca à propensão para comprar, este indicador recuou cinco pontos em relação a maio, mantendo-se negativo. “A Hungria é o único país que apresenta maiores níveis de confiança, com um indicador de 19 pontos”, é salientado em comunicado. Por cá, a predisposição para comprar caiu três pontos, mantendo uma perspetiva negativa (-30 pontos).