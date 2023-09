O sentimento deteriorou-se de forma mais visível entre os fabricantes de automóveis, enquanto os fornecedores continuam bastante satisfeitos com a sua situação atual”, afirma em comunicado Anita Wölfl, especialista do Ifo.

1 Setembro 2023, 08h52

O instituto Ifo diz que o clima de negócios na indústria automóvel alemã continua a deteriorar-se.

A indústria automóvel alemã considera a sua atual situação empresarial pior do que no mês anterior, de acordo com o Ifo Business Survey.

O indicador caiu para 12,7 pontos em agosto, face aos 22,1 pontos em julho.

“O sentimento deteriorou-se de forma mais visível entre os fabricantes de automóveis, enquanto os fornecedores continuam bastante satisfeitos com a sua situação atual”, afirma em comunicado Anita Wölfl, especialista do Centro Ifo para Organização Industrial e Novas Tecnologias.

Em agosto, a situação dos negócios das fabricantes atingiu o ponto zero, abaixo dos 34,6 pontos positivos de julho.

As suas expectativas empresariais caíram de 48 pontos negativos em julho para 75 pontos negativos em agosto. Quase metade dos fabricantes automóveis queixaram-se de que a falta de encomendas estava a impedir a produção. No entanto, as carteiras de encomendas permanecem suficientemente altas para cobrir os próximos seis meses.

Já o sentimento entre os fornecedores diminuiu apenas ligeiramente, em média, com as expectativas a aumentarem em alguns segmentos. “Alguns fornecedores têm os conhecimentos técnicos especializados que permitem promover a eletromobilidade e a condução autónoma, bem como soluções alternativas de mobilidade – não apenas na Alemanha, mas em todo o mundo”, afirma Wölfl.

A Alemanha produz os carros Volkswagen, Porsche, BMW, Audi, Mercedes Benz, entre outros.