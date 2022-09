CMVM abriu 13 ações de supervisão presencial a auditores entre julho de 2021 e junho de 2022

A CMVM publicou hoje o relatório com os resultados globais do sistema de controlo de qualidade sobre a atividade de auditoria relativo ao ciclo 2021/2022 (entre 1 de julho de 2021 até 30 de junho de 2022).

Nesse período foram abertas 13 ações de supervisão presencial aos auditores. Em comunicado a CMVM revela que “a atividade de supervisão de auditores de Entidades de Interesse Público (EIP) foi marcada pela abertura de 13 ações de supervisão presencial (sete regulares e seis pontuais) e 174 ações de supervisão contínua”. Bem como “pelo encerramento de 21 ações de supervisão presencial (iniciadas em ciclos anteriores, sendo 9 ações de supervisão regulares e 12 ações de supervisão pontuais) e 139 ações de supervisão contínua”.

A CMVM procedeu à identificação de 398 irregularidades (findings) nas nove ações de supervisão regular encerradas, com 16 situações de maior severidade; e à identificação de 90 irregularidades nas 12 ações de supervisão pontual encerradas, com 32 situações de maior severidade.

Aqui, a CMVM destaca a persistência de irregularidades recorrentes “em áreas fundamentais da qualidade de auditoria, nomeadamente falhas nos desafios efetuados aos pressupostos subjacentes a estimativas contabilísticas significativas, insuficiências no processo de identificação de ameaças à independência do auditor, insuficiência de procedimentos nas respostas aos riscos de distorção material, falhas no processo de arquivo dos papéis de trabalho, inexistência de revisão de controlo de qualidade do trabalho de auditoria de EIP e documentação inadequada da revisão efetuada, do envolvimento do responsável pela monitorização e do sócio responsável”.

Há que ressalvar que o aumento de irregularidades é acompanhado por um aumento do número de ações de supervisão.

Recorde-se ainda que deixaram de ser qualificadas como EIP as empresas de investimento, os organismos de investimento coletivo, as sociedades de capital de risco, as sociedades e fundos de investimento alternativo especializado, as sociedades e fundos de titularização de créditos, entre outras.

Honorários dos auditores versus volume de negócios das entidades auditadas

Sobre o valor global dos honorários de auditoria (EIP e NEIP) registou-se um de aumento, neste ciclo, de 4%, decorrente, essencialmente, do aumento do número de relatórios emitidos. No entanto, os honorários médios por relatório emitido mantêm-se, em alguns casos, em níveis muito baixos, confirmando a persistente baixa remuneração dos serviços de auditoria prestados.

A CMVM comparou os honorários versus o volume de negócio das entidades auditadas. Tendo por base um estudo realizado em 2022 pelo IFAC (International Federation of Automatic Control) verificou que os honorários de auditoria nos Estados Unidos e no Canadá (2020) representam 0,44% e 0,33%, respetivamente, do total do volume de negócios das entidades auditadas, enquanto na União Europeia representam apenas 0,15%. Neste estudo, Portugal (0,05%), a par da Roménia (0,04%), Polónia (0,05%), Dinamarca (0,05%), Estónia (0,03%), Eslováquia (0,04%) e Ucrânia (0,02%), tem uma das percentagens mais baixas, sendo que os países europeus com maior percentagem são a França (0,21%), Holanda (0,19%) e Reino Unido (0,18%).

Falta de investimento em tecnologia, formação e cibersegurança preocupa CMVM

“Com o intuito de obter informação útil para efeitos de supervisão de auditoria, neste ciclo 2021/2022, foram efetuadas interações com os auditores de EIP que permitiram algumas conclusões”, diz a CMVM. Nomeadamente refere no relatório que há vinte a quatro firmas de auditoria de EIP (52%) que investiram menos de 20.000 euros (valor acumulado em 2020 e 2021) em tecnologia de auditoria, sendo que nove firmas (20%) não fizeram qualquer investimento. Depois há dez firmas de auditoria (22%) que não efetuaram despesas em soluções de cibersegurança em 2020, 2021 e 2022.

No que respeita à relação com os órgãos de fiscalização de Entidades de Interesse Público, “verificou-se em 20 EIP observou-se o incumprimento das comunicações previstas no artigo 81.º do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas; e em sete EIP foi efetuado esse reporte na data da Certificação Legal das Contas ou em momento posterior;.

A CMVM diz ainda que se observou que em 46 Entidades de Interesse Público (EIP) não ocorreram interações entre os órgãos de fiscalização e o auditor e em 160 apenas ocorreu uma interação. Já em 157 EIP a percentagem de honorários de auditoria face ao volume de negócios total da EIP é inferior à média de 0,03%.

O relatório oferece ainda os principais resultados da análise dos Indicadores de Qualidade de Auditoria (AQI) referentes ao segundo ano de aplicação do Guia. “A promoção da qualidade da auditoria em Portugal está inserida na estratégia da CMVM para 2022 -2024, através do reforço da análise da qualidade dos serviços de auditoria e a supervisão dos auditores, bem como do desempenho dos órgãos de fiscalização das entidades de interesse público”, diz a CMVM.

“O relatório tem como objetivos comunicar o resultado da atividade de supervisão de auditoria em Portugal e transmitir uma maior previsibilidade e capacidade de adaptação aos auditores e outras partes interessadas, permitindo melhorar a qualidade da auditoria”, considera a entidade reguladora.

Nas ações de supervisão do ciclo de 2021/2022, “a CMVM procurou maior foco nas áreas de risco e uma comunicação mais célere das conclusões preliminares destas ações”, refere.