CMVM alerta para falso intermediário financeiro que usa o nome do Banco Carregosa

A CMVM alerta os investidores sobre “o facto de a entidade Carregosa-Gestion que atua através do website https://accesoprivada-crgsa.com/ e do endereço de e-mail service.client@carregosa-gestion.com estar a utilizar indevidamente elementos identificativos, como sejam a denominação semelhante e logotipo, do Banco L.J. Carregosa”.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários esclarece ainda que esta entidade, ao contrário do divulgado, não tem qualquer relação com o intermediário financeiro Banco L.J. Carregosa, registado na CMVM.

O supervisor dos mercados alerta ainda que esta entidade “Carregosa-Gestion” não está autorizada nem registada junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal.

A CMVM adverte também que essa entidade, que utiliza indevidamente elementos identificativos do Banco L.J. Carregosa, “não se encontra legalmente habilitada para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira”, diz a comissão em comunicado.