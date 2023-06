A CMVM encerrou 2022 com um resultado líquido positivo de 2,898 milhões euros, um crescimento face aos 2,037 milhões euros registados em 2021.

29 Junho 2023, 14h23

A CMVM publicou o Relatório Anual 2022 e revela que fechou 2022 com lucros de 2,9 milhões de euros, a subirem quase 42% face aos resultados registados em 2021. A CMVM é exclusivamente financiada por receitas próprias, essencialmente taxas devidas pelas empresas e outras entidades supervisionadas e coimas aplicadas por processos de contraordenação.

“A CMVM encerrou 2022 com um resultado líquido positivo de 2,898 milhões euros, um crescimento face aos 2,037 milhões euros registados em 2021. Este resultado, sustentado pela resiliência do mercado apesar do contexto de incerteza acima descrito, deveu-se ao crescimento, embora moderado, dos rendimentos de taxas, a uma forte disciplina de custos e a um plano de investimento em curso ainda não totalmente refletido no montante anual de amortizações”, lê-se no comunicado da instituição liderada por Luís Laginha de Sousa.

A CMVM obteve no ano passado 309 mil euros referentes a coimas e outras penalidades, que traduz o valor efectivamente pago pelos arguidos. O que compara com 80 mil euros de receitas de coimas um ano antes. Já as receitas de taxas e impostos somaram 24,7 milhões de euros, o que traduz um aumento de 1,9% face a 2021.

A Comissão de Mercado de Valores Mobiliários diz que sua a atuação em contexto adverso geopolítico teve como principal objetivo mitigar potenciais efeitos prejudiciais aos interesses dos investidores e garantir a estabilidade dos mercados.

No plano regulatório, a CMVM lembra que “deu continuidade ao compromisso de simplificação e de proporcionalidade, tendo em vista a dinamização do mercado sem colocar em causa a proteção do investidor”.

A CMVM não deixou de destacar a “concretização de iniciativas regulatórias de importância estrutural para a competitividade do mercado português, nomeadamente o Regime de Empresas de Investimento e o Regime de Gestão de Ativos”.

“Destaca-se ainda o acompanhamento, a nível europeu, de propostas de regulamentos na área da digitalização dos serviços financeiros e de iniciativas legislativas promotoras da União do Mercado de Capitais”, acrescenta

“Na área da gestão de ativos, aprofundou-se a verificação do cumprimento das regras e boas práticas de valorização de ativos e de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, áreas nas quais o nível de risco se intensificou nos últimos anos”, diz a CMVM.

No relatório a CMVM diz que em 2022 “a supervisão prudencial continuou a priorizar os principais riscos que afetam a gestão de ativos, como os riscos de liquidez e de mercado, mantendo-se igualmente o enfoque na qualidade da informação reportada pelas entidades supervisionadas”.

“De referir que em 2022 verificou-se o segundo maior volume de sempre de novos registos de entidades e fundos de investimento em Portugal. Ao todo foram registados ou autorizados 15 entidades e 97 veículos de investimento”, destaca o supervisor dos mercados.

Na atividade de intermediação financeira, “foi dado especial relevo à verificação das regras de conduta e de adequação dos investimentos oferecidos aos investidores, também associada à introdução da supervisão value for money, em particular nos produtos complexos. Foi ainda iniciada a supervisão dos novos requisitos relativos aos fatores ambientais, sociais e de bom governo (ESG)”, adianta a CMVM.

Já na supervisão da atividade de emitentes, foi aprovada a primeira oferta pública de obrigações verdes em Portugal e foi publicado o primeiro Relatório de Supervisão sobre Fatores de Sustentabilidade nos Emitentes Cotados, com o intuito de incutir melhores práticas e identificar áreas de risco na divulgação de informação, destaca o regulador.

A CMVM também tem a supervisão de auditoria e no relatório é dito que foi reforçado o número de ações de supervisão pontuais e das interações junto dos auditores e dos órgãos de fiscalização de Entidades de Interesse Público. “Foi ainda publicada a segunda atualização do Guia de Aplicação de Indicadores de Qualidade da Auditoria, com a análise de novos indicadores de qualidade relevantes para o exercício desta atividade”, detalha a CMVM.

“Tendo em vista a dinamização do mercado, procedeu-se à revisão e simplificação do Código dos Valores Mobiliários e ao lançamento do Guia do Emitente, uma plataforma digital que tem como objetivo desmistificar a complexidade das regras associadas ao financiamento das empresas por recurso ao mercado de capitais”, acrescenta o regulador.

A atividade de investigação foi marcada pela conclusão de cinco análises de averiguações preliminares por indícios de abuso de informação ou manipulação de mercado, revela a CMVM que adianta que “em dois casos, os factos foram comunicados ao Ministério Público por deteção de indícios de crimes contra o mercado”.

“Por seu lado, continuaram a merecer particular atenção as situações de potencial exercício de atividade de intermediação financeira por entidades não autorizadas, resultando na publicação de alertas ao mercado e num total de sete comunicações ao Ministério Público”, resume o supervisor do mercado de capitais.

Em 2022 foram proferidas duas sentenças relativas a processos de contraordenação do ‘Universo BES’, “de elevada repercussão no mercado de capitais português, as quais foram confirmadas pelo Tribunal da Relação de Lisboa. Estas decisões versaram sobre temas da qualidade da informação e das regras relativas aos conflitos de interesses”, diz a Comissão.

O relatório resume os termos globais da atividade sancionatória, tendo a CMVM proferido decisões condenatórias em 40 processos de contraordenação. Destas, 33 foram proferidas em processos sob a forma sumaríssima e 7 em processos sob a forma comum. Foram aplicadas 21 coimas, num montante total de 910 mil euros.

Por fim a CMVM destaca a sua aposta na promoção da literacia financeira e no apoio ao investidor que “foi reforçada, salientando-se a publicação do primeiro Relatório do Investidor, tendo como objetivo apoiar o investidor na tomada de decisões de investimento e na sua participação no mercado de capitais”.

“Dada a importância da promoção de poupança de longo prazo para a economia nacional, a CMVM publicou um estudo que inclui um conjunto de propostas que visam precisamente estimular a constituição de poupanças de médio e longo prazo”, acrescenta.

Em linha com o compromisso da CMVM com a inovação, foi também lançado, em 2022, o CMVM inov, que incentiva novos projetos e ideias que contribuam para um maior dinamismo no mercado de capitais. “Foi publicado o Documento de Reflexão e Consulta sobre Inteligência Artificial, tendo sido recebidos contributos de várias entidades e associações”, conclui.