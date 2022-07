CMVM defende minibonds para micro e pequenas empresas se financiarem no mercado

Rui Pinto, vogal do Conselho de Administração da CMVM, revelou na sessão de lançamento do Relatório do 1º Inquérito sobre a Literacia Financeira de Empresários de Micro e Pequenas Empresas e os desafios da Covid-19, que decorreu esta semana que as micro e pequenas empresas não recorrem ao mercado de capitais para se financiarem.

“No que respeita aos conhecimentos revelados pelos empresários sobre o mercado de capitais, não posso deixar de me deter em alguns aspetos que o inquérito revelou e que considero essenciais. Por um lado, e apesar de existir um conhecimento mediano sobre os temas, conclui-se que os empresários não recorrem a fontes de financiamento alternativas às convencionais, como sejam o capital de risco e a emissão de obrigações ou papel comercial em mercado. Por outro lado, os próprios conhecimentos sobre a vantagem de emitir obrigações, incluindo as que tenham um cariz sustentável, são diminutos. Estes fatores, entre outros, conduzem – como se conclui no relatório – a que o financiamento através do mercado de capitais seja muito limitado no segmento das micro e pequenas empresas”, alertou o administrador da CMVM.

“Desejavelmente não deveria ser assim. Isto porque, se por um lado, estar no mercado tem alguns custos associados, por outro, apresenta também vantagens relevantes. Entre elas contam-se a maior visibilidade, prestígio e credibilidade que as empresas ganham, bem como a possibilidade de obterem financiamento estável e de maior duração que permitirá reforçar as oportunidades de investimento e de expansão das empresas”, defendeu Rui Pinto.

Num contexto em que as principais fontes de financiamento das empresas continuam a ser o autofinanciamento e o crédito bancário, recorrer ao mercado de capitais permite às empresas diversificar essas fontes de financiamento e ter uma estrutura de capital mais equilibrada e sustentada, considera a CMVM

“E quando falo no recurso ao mercado de capitais não me cinjo exclusivamente ao conceito de ser uma empresa cotada no principal mercado nacional e no respetivo segmento acionista. Aliás, atentas as características das micro e pequenas empresas que são o alvo do relatório, não será necessariamente esse o local de eleição para estar no mercado”, refere o administrador da CMVM que lembra que “existem formas alternativas de financiamento tais como o capital de risco, que podem funcionar como elemento de criação de valor para a empresa, pela credibilização desta perante o mercado e por permitir o acesso a uma vasta rede de conhecimento, bem como o fortalecimento da sua estrutura de capitais próprios”.

Também a emissão de obrigações não terá de ser perspetivada forçosamente nos termos com que as maiores empresas o fazem, diz, “isto porque diversos passos já foram ou serão ainda dados para tornar a emissão de obrigações pelas PME mais apelativa e muito menos onerosa. É disto exemplo o caso das obrigações grupadas em que várias entidades de menor dimensão procedem à emissão de obrigações em conjunto”, refere o administrador do regulador dos mercados.

A Comissão Europeia, no âmbito dos esforços empreendidos no sentido de criar um mercado de capitais único, tomou iniciativas recentes no sentido de trazer as PME para o mercado de capitais.

“Com efeito, desde uma significativa redução da burocracia inerente a fazer uma emissão em mercado, do nível de informação que as PME devem prestar (e.g. prospetos muito menos densos), até à criação de condições para que as emissões tenham maior liquidez, pode dizer-se que o ambiente regulatório é já bastante favorável à presença das PME em mercado”, lembra Rui Pinto.

O próprio relatório da OCDE de 2020 designado “Mobilising Portuguese Capital Markets for Investment and Growth” identifica as PME como um dos atores essenciais para a dinâmica do mercado de capitais e sugere uma série de medidas para estimular o recurso ao mercado, realça a CMVM.

OCDE e CMVM defendem minibonds para micro e pequenas empresas

“Uma das recomendações desse relatório, que esperamos possa vir a ser acolhida, refere que um exemplo promissor para o mercado português poderia ser o quadro de mercado de mini-obrigações (minibonds) que prevê um processo simplificado em que as empresas de menor dimensão podem emitir obrigações apenas a investidores qualificados através de vendas diretas ou de veículos para fins especiais de titularização”, avança a CMVM.

Curiosamente, a OCDE faz esta recomendação a Portugal inspirando-se no exemplo pioneiro e de sucesso do mercado italiano, país que, como sabem, promoveu o presente estudo de literacia dos empresários à escala internacional.

Ainda a respeito das recomendações da OCDE incluídas naquele relatório, foi introduzida na recente revisão do Código dos Valores Mobiliários a admissibilidade do voto plural no sentido de responder às preocupações generalizadas entre acionistas e empresários portugueses quanto à perda de controlo das suas empresas após o acesso ao mercado.

Por outro lado, revela o administrador da CMVM, encontra-se também a ser realizado um estudo sobre o regime societário com o intuito de conferir maior flexibilidade aos emitentes de obrigações através de um maior alinhamento com os requisitos aplicáveis a outras soluções de financiamento e com as práticas vigentes em outras jurisdições que têm mercados de dívida mais dinâmicos.

“Olhando para os resultados do inquérito podemos afirmar que esta não é uma questão exclusivamente nacional e por isso tem sido tratada também ao nível europeu com o objetivo de promover um melhor conhecimento sobre os meios de financiamento disponíveis no recurso ao mercado de capitais a par com, do lado da procura, um reforço dos níveis de literacia financeira da população em geral, tendo em vista a aplicação da poupança em instrumentos do mercado de capitais”, conclui.

Rui Pinto destacou ainda os trabalhos de formação financeira de gestores de micro, pequenas e médias empresas que tem sido levado a cabo com organizações como a Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI) e o Turismo de Portugal.

“Olhando para o futuro, a CMVM, na sua Estratégia de 2022-2024, reafirmou o compromisso com esta temática assumindo um papel ativo na criação de condições que viabilizem um financiamento das empresas efetivo com recurso ao mercado de capitais. Ainda este ano temos previsto o lançamento do Guia do Emitente, uma ferramenta online dedicada a apoiar as empresas no acesso ao mercado de capitais, através da disponibilização de informação e recursos de forma clara e simples com o intuito de apoiar as empresas a ‘navegar’ o mercado de capitais e, acima de tudo, a tomarem decisões informadas de financiamento, com base no completo conhecimento das alternativas disponíveis, por forma a avaliar aquelas que melhor se adaptem aos seus modelos de negócio”, anuncia.

Tendo em vista uma maior proximidade e diálogo com as empresas, a CMVM irá realizar uma série de encontros com o setor empresarial nacional, no âmbito do seu Roteiro Nacional para o Financiamento em Mercado.

Esses encontros visam também “agilizar ainda os contactos entre a CMVM e as empresas que queiram estar presentes no mercado de capitais, bem como com os atuais emitentes já com experiência de mercado e outros parceiros relevantes”.

Para isso a CMVM conta com o envolvimento de organizações empresariais e de instituições públicas que, enquanto parceiros, nos apoiam neste esforço de chegar às empresas com informações e ajuda que lhes seja útil e claramente percetível.

“Estamos, assim, profundamente convencidos de que o mercado de capitais poderá desempenhar um papel facilitador no financiamento das empresas e da economia real, bem como ser uma alternativa credível para a aplicação das poupanças dos particulares e das empresas”, considera Rui Pinto.

“Assim sendo, e conforme atesta a nossa Estratégia de 2022-2024, continuaremos empenhados em contribuir para a dinamização do mercado de capitais nacional na regulação que elaboramos, na nossa abordagem à supervisão – preventiva, previsível e tempestiva, focada na preservação da credibilidade e confiança no mercado e nos seus operadores, – e no modo como temos procurado promover e incentivar a literacia, a inovação e a digitalização, e proteger os investidores”, rematou.