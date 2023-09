A CMVM lançou hoje um Balcão Único Eletrónico (BUE), um novo portal institucional e um portal do investidor, assim como uma nova infraestrutura de gestão e suporte.

11 Setembro 2023, 09h33

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) lançou esta segunda-feira o BUE+ (Balcão Único Electrónico +) que consiste num projeto de modernização tecnológica que tem como objetivo melhorar a experiência dos investidores e das entidades supervisionadas na sua interação com o supervisor dos mercados e dos auditores.

Este projeto consistiu no desenvolvimento de um Balcão Único Eletrónico (BUE), um novo portal institucional e um portal do investidor, assim como uma nova infraestrutura de gestão e suporte, avança a CMVM em comunicado.

O Balcão Único Eletrónico é um canal digital centralizado de comunicação, “que permite às entidades supervisionadas, aos investidores e ao público em geral interagir com a CMVM de forma mais simples, rápida e segura, permitindo a submissão de pedidos, formulários e documentos e o acompanhamento em tempo real de processos”, explica a Comissão.

“Com o BUE procuramos reduzir o tempo de ação e os custos administrativos para todas as partes envolvidas, com base numa recolha e gestão mais eficaz da informação essencial à supervisão”, explica a instituição liderada por Luís Laginha de Sousa.

A CMVM procedeu também à atualização do seu website, criando o Portal Institucional.

Trata-se de um portal com uma navegação mais intuitiva e uma ferramenta de pesquisa mais eficaz, tendo a CMVM simplificado o acesso à informação divulgada, a novidades, publicações e estatísticas relacionadas com a atividade da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.

O novo portal inclui ainda áreas dedicadas às entidades supervisionadas, com informação sobre registo e reporte de informação à CMVM e ao mercado, bem como legislação e novidades relevantes para cada atividade.

“Lançámos também o Portal do Investidor. É um novo espaço digital dedicado a servir todos aqueles que investem ou têm interesse no mercado de capitais. Aqui, reunimos, de forma mais simples e intuitiva, informação de apoio ao investidor e ferramentas– como simuladores de custos e comissões – para que as decisões de investimento sejam mais informadas”, refere a CMVM.

A CMVM diz-se está empenhada em continuar a desenvolver iniciativas que promovam a modernização e a inovação no mercado de capitais nacional, “garantindo que este se mantém alinhado com as melhores práticas e capaz de responder às necessidades dos investidores, das entidades supervisionadas e do público em geral”.