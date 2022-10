CMVM obriga empresário espanhol a pagar 768 mil euros para comprar Boavista SAD

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) obriga o empresário espanhol, Gerard Lopez, a pagar 787,7 mil euros no âmbito da oferta pública obrigatória (OPA) a 39,22% da SAD boavisteira (num total de 1,372 milhões de ações).

A polícia do mercado disse hoje que recebeu um relatório do auditor independente para a fixação da contrapartida mínima na OPA obrigatória preliminarmente anunciada em 2021 pela Jogo Bonito Group, Société à Responsabilité Limitée (Jogo Bonito), sobre a Boavista Futebol Clube, Futebol SAD (Boavista SAD).

“No seu relatório, o auditor adianta que o valor de avaliação do capital próprio da Boavista SAD é negativo em todos os cenários analisados, referindo que “a avaliação de acordo com o melhor cenário atribui um valor à Boavista SAD de 28,6 milhões de euros negativos”, pelo que “se atribui o valor por ação de 1 cêntimo correspondente ao valor mínimo nominal de uma ação, em termos legais””.

Mas como a “contrapartida mínima assim determinada (€0,01 por ação) é inferior ao montante constante do anúncio preliminar divulgado pela Jogo Bonito e do acordo de compra e venda que esteve na origem da aquisição do controlo da Boavista SAD (€0,56 por ação)”, a CMVM determina que o valor a pagar no âmbito da referida oferta não deverá ser inferior a €0,56 por ação”.

Recorde-se que a 30 de agosto a CMVM determinou que o dono do Jogo Bonito (controlado em 90% por Gerard lopez) estava obrigado a avançar com uma oferta pública de aquisição sobre a totalidade da SAD do Boavista.

A CMVM determinou também a “inibição dos direitos de voto vigora durante cinco anos, cessando com a publicação de anúncio preliminar de oferta pública de aquisição mediante contrapartida não inferior à que seria exigida se o dever tivesse sido cumprido atempadamente”.

Em agosto, a CMVM disse que o Boavista Futebol Clube e a BFC – Investimentos SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda (capital social detido pelo Boavista Clube) venderam 50,8% da Boavista SAD à Jogo Bonito a 28 de julho de 2021.

Só que as entidades falharam em comunicar o negócio à CMVM. “As entidades mencionadas foram reiteradamente alertadas pela CMVM para a necessidade de cumprimento atempado daqueles deveres de comunicação à CMVM, à Boavista SAD e ao mercado, sem que, até à presente data, o tenham feito”.

“Considerando a necessária proteção dos acionistas minoritários da Boavista SAD, sociedade aberta, o Conselho de Administração da CMVM deliberou, na presente data e sem prejuízo de outras medidas que possam vir a ser tomadas no futuro, nomeadamente de natureza contraordenacional”, escreveu na altura a CMVM tendo determinado o lançamento da OPA.