CMVM regista mais de 42 mil milhões de euros em ordens sobre instrumentos financeiros em fevereiro

A Comissão de Mercado e Valores Mobiliários (CMVM) publicou esta quinta-feira as suas estatísticas periódicas sobre os indicadores mensais de receção de ordens referente a fevereiro, onde revela que o valor total registado pela CMVM totalizou 42.633,8 milhões de euros em ordens sobre instrumentos financeiros.

A CMVM totalizou mais de 40 mil milhões de euros em ordens recebidas pelos intermediários financeiros, que representa um decréscimo de 2,1% face a janeiro. Desde o início do ano este indicador já aumentou 322,4% face ao mesmo período do ano passado.

O valor mensal deste indicador aumentou 60,3% nos instrumentos financeiros de dívida pública para chegar a pouco mais de 11 mil milhões de euros. Na dívida privada, o indicador mensal aumentou 28,7%, registando 1,4 mil milhões de euros. Nas ações, o indicador subiu menos, 23,4%, e registou mais de 2,6 mil milhões de euros.

A maior quota de mercado nas ações foi do BCP, com 22,4%, em segundo lugar ficou o CaixaBank com 11,6% e em terceiro o banco BPI com 11,2%. A quota de mercado tanto na dívida pública como na dívida privada foi liderada pelo BNP Paribas com 57,3%, seguido do Banco Carregosa com 36,4% e do BIG com 1,9%.

Há ainda a registar a queda mensal de 10% no valor das ordens de residentes, e a queda das ordens de não residentes em 0,7%.

“O valor das ordens sobre instrumentos financeiros derivados decresceu 3,8% face ao mês anterior, para 258. 741,7 milhões de euros. Os CFDs foram o instrumento mais negociado no mercado de derivados (3,4% do total), tendo as transações aumentado 38,8% em relação a janeiro. As transações sobre futuros decresceram 56,3%” acrescenta ainda a CMVM.

“Estados Unidos, França e Alemanha foram os três principais destinos das ordens executadas sobre ações fora de Portugal, enquanto Países Baixos, França, e Reino Unido foram o principal destino das ordens sobre títulos de dívida”, conclui a reguladora.