Cobrança de taxas em percursos pedestres da Madeira deve salvaguardar empresas e residentes, defende ACIF

O vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF), António Jardim Fernandes, afirmou que os residentes e as empresas “já pagam impostos na região”, advertindo para a necessidade de não se criar “muitas barreiras” no acesso aos percursos pedestres nas serras da Madeira, porque constituem um dos “maiores atrativos turísticos” da região.

António Jardim Fernandes falava em audição na Comissão de Recursos Naturais e Ambiente do parlamento regional, no âmbito da apreciação de dois projetos de decreto legislativo intitulados “Regime jurídico dos percursos pedestres da Região Autónoma da Madeira”, da autoria do PSD, e “Regime jurídico dos percursos pedestres, clicáveis ou mistos da Região Autónoma da Madeira”, apresentado pelo PS.

A comissão parlamentar decidiu, por unanimidade, auscultar algumas entidades ligadas ao sector antes de proceder à discussão em plenário dos diplomas, que foram apresentados na sequência de vários constrangimentos registados recentemente em alguns percursos pedestres devido à grande afluência de turistas.

“Os dois projetos apresentam vantagens e desvantagens. O bom seria retirar partes de um e partes de outro, juntá-las, e criar um decreto legislativo mais robusto e adaptado a realidade”, disse António Jardim Fernandes.

O vice-presidente da ACIF considera que o diploma do PSD, partido que suporta o Governo Regional em coligação com o CDS-PP, é “mais adequado”, porque abre a gestão dos percursos também aos promotores privados, ao passo que o PS, maior partido da oposição madeirense, defende um modelo centralizado.

Por outro lado, indicou que o projeto socialista é mais abrangente ao nível da regulamentação, mas sublinhou que devia criar regimes jurídicos separados para percursos pedestres e percursos clicáveis e mistos.

Sobre a cobrança de taxas, medida defendida pelos dois partidos, António Jardim Fernandes disse que a ACIF ainda não tem uma “posição definida”, admitindo a possibilidade de ser aplicado o princípio utilizador/pagador ou uma ecotaxa geral.

“Seja como for, a fiscalização dessas verbas deve ser muito transparente e o dinheiro deve ser canalizado exclusivamente para a manutenção dos percursos”, declarou.

Neste âmbito, defende um modelo orientado por uma comissão de acompanhamento que incluía o sector público, governo e autarquias, e o sector privado.

O responsável disse ainda que o regime jurídico dos percursos pedestres deve definir claramente a “capacidade de carga” ao nível do número de pessoas e dos parques de estacionamento nos arredores, no sentido de assegurar a sua “qualidade” e “sustentabilidade”.