Coligação Confiança lamenta que Funchal deixe de ter critérios conhecidos para atribuição de apoios ao associativismo

A Coligação Confiança criticou a Câmara Municipal do Funchal, governada pelo PSD/CDS-PP, por deixar de ter critérios conhecidos para a atribuição de apoios ao associativismo e a atividades de interesse municipal, depois da suspensão do regulamento em vigor, e que produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2022.

“Há uma obsessão por apagar tudo o que a Confiança trouxe de positivo ao Funchal e esta proposta do PSD é um exemplo disso. Não faz sentido suspender um regulamento que tem dado resposta às necessidades de centenas de entidades do concelho, que desenvolvem atividades de interesse municipal, sem ter outro que o substituía. É legítimo que se queira melhorar os regulamentos, e colaboraremos em tudo o que for benéfico para os funchalenses, mas deixar os apoios ao associativismo sem critérios conhecidos representa um retrocesso de uma década na transparência do acesso aos apoios e na boa gestão dos recursos públicos”, disse o vereador e antigo presidente da Câmara do Funchal, Miguel Gouveia.

Miguel Gouveia salienta que o regulamento que foi suspenso permitiu financiar com critérios quase um milhar de atividades nas áreas sociais, desportivas, culturais ambientais, educativas e de proteção civil, representando um investimento de cerca de seis milhões de euros nos últimos oito anos.

A Câmara Municipal do Funchal aprovou, com os votos favoráveis dos vereadores do PSD/CDS-PP e a abstenção da coligação Confiança, a reformulação do regulamento de atribuição de apoios ao associativismo.

“O anterior regulamento já tem oito anos e a atendendo ao período pandémico, a todas as dificuldades, a toda a uma nova realidade a que os clubes desportivos e as diferentes associações têm, há a necessidade de avançar com uma regulamentação diferente, em que vamos tentar aumentar os apoios a todos os projetos que são pedidos à Camara e vamos incluir para além do apoio financeiro também o apoio logístico”, explicou o presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado.

Esta reformulação vai levar à suspensão do atual regulamento, acrescentou o presidente da autarquia.

“Muitas vezes quando se organizam eventos é preciso ter em linha de conta o apoio logístico fornecido e cedido pela Câmara. Vamos incluir estes apoios no regulamento e vamos fazê-lo no próximo mês”, acrescentou o autarquia.

Pedro Calado disse também que a autarquia vai proteger todos os projetos que estão dentro da Câmara, todos os pedidos que foram solicitados e que se houver algum pedido extraordinário será analisado.

O autarca disse esperar ter um novo regulamento definido dentro de um mês e meio.