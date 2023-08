A Coligação Confiança mostrou preocupação com a mudança de posição mostrada pela autarquia “uma vez que defrauda as expectativas criadas e publicamente anunciadas pelo executivo municipal, num momento em que a Câmara Municipal do Funchal já aprovou isenções de IMT que totalizam mais de 25 mil euros”.

29 Agosto 2023, 07h50

A Coligação Confiança anunciou que vai apresentar uma proposta de recomendação, que deve ser discutida esta semana em reunião de Câmara da Câmara Municipal do Funchal, reivindicando que o executivo municipal honre o reembolso do Imposto Municipal de Transmissões Onerosas (IMT) como prevê o Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Fiscais à Aquisição de Habitação e à reabilitação urbana por Jovens no Município do Funchal,

A força partidária diz que esta proposta da Coligação Confiança surge na sequência da recente decisão do executivo em não cumprir o regulamento, deixando uma dezena de jovens beneficiários sem o reembolso que lhes havia sido prometido.

“O reembolso é indicado para jovens até 35 anos, ou casais de idade média de 38 anos, que adquiram imóveis para habitação própria e permanente, desde que o valor patrimonial tributário não ultrapasse 200 mil euros”, refere a Coligação Confiança.

Miguel Silva Gouveia considera inadmissível “estar a brincar com a vida das pessoas desta maneira. A Câmara Municipal do Funchal é uma pessoa de bem e deve honrar os seus compromissos”.