Combustíveis com desconto de 20 cêntimos por litro a partir de segunda-feira (com áudio)

Os combustíveis vão passar a ter um desconto de 20 cêntimos por litro a partir da próxima segunda-feira, 2 de maio, anunciou esta quinta-feira o Governo.

“Quero anunciar que tendo sido promulgada a lei aprovada no Parlamento na passada sexta-feira, na próxima segunda feira a nova descida do ISP vai baixar a carga fiscal em 20 cêntimos por litro”, disse hoje o primeiro-ministro no Parlamento.

Isto vai permitir “reduzir em 62% do aumento do preço da gasolina e 42% do aumento do preço do gasóleo desde outubro último”, acrescentou.

Na semana passada foi aprovado o decreto que permite baixar o ISP para o equivalente a uma redução do IVA dos combustíveis a 13%. Esta redução vai vigorar durante dois meses.

Esta medida tem um custo estimado de 85 milhões de euros por mês, 170 milhões de euros no total.