Comissão de inquérito sobre ingerência de Costa para proteger Isabel dos Santos é “baseada num livro de vinganças”, diz PS

O deputado do PS Carlos Pereira considerou esta quarta-feira que a comissão de inquérito para apurar a eventual ingerência do primeiro-ministro na autonomia do Banco de Portugal para proteger a filha do presidente de Angola, proposta pelo Chega, é “baseada num livro de vinganças”.

Durante reunião plenária desta tarde, Carlos Pereira sublinhou que a “comissão de inquérito é baseada num livro de pequenas vinganças do ex-governador do Banco de Portugal e, sendo um livro de vinganças do senhor ex-governador, percebe-se que não se baseia em factos, baseia-se em suposições”.

“Nenhum daqueles factos foram confirmados”, frisou o deputado do PS, recordando declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que garantiu “que a posição do Governo foi sempre a favor da aplicação da lei e do afastamento de Isabel dos Santos na administração do BPI”.

No inquérito parlamentar do Chega, o partido recordou que “no dia 15 deste mês de novembro, com a publicação do livro ‘O Governador’, da autoria do jornalista Luís Rosa, que Dr. Carlos Costa, antigo governador do Banco de Portugal, foi tornado público que o primeiro-ministro lhe teria ligado no dia 12 de abril de 2016 para transmitir que: “Não se pode tratar mal a filha do presidente de um país amigo de Portugal”.

A alegada frase foi proferida por Costa aconteceu, segundo o Chega, depois de uma reunião realizada entre Carlos Costa e os acionistas do Banco BIC, Isabel dos Santos, filha do ex-presidente de Angola, e Fernando Teles, sócio da filha mais velha do mesmo ex-presidente. Nessa ocasião “terá sido transmitido a Isabel dos Santos e Fernando Teles que seria melhor que ambos se afastassem do conselho de administração do banco”.