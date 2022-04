Comissão Europeia reforça limitação à emissão de gases com efeito de estufa

A Comissão Europeia, após reunião do Colégio, decidiu tomar novas medidas sobre a redução progressiva dos gases fluorados com efeito de estufa e das substâncias destruidoras do ozono e sobre a modernização das regras sobre emissões industriais, no âmbito do Pacto Ecológico.

“A Comissão Europeia propôs hoje [dia 5 de abril] dois novos regulamentos que visam reforçar a regulamentação dos gases fluorados com efeito de estufa e das substâncias destruidoras do ozono, bem como propostas para atualizar e modernizar a diretiva relativa às emissões industriais, uma legislação essencial no atinente à prevenção e ao controlo da poluição”, avança um comunicado RAPID, boletim informativo da representação da Comissão Europeia em Portugal.

Segundo esse documento, “a adoção dos novos diplomas legislativos constituirá um avanço significativo no sentido da limitação do aumento da temperatura mundial, em consonância com o Acordo de Paris”.

“A proposta sobre os gases fluorados contribuirá para a redução das emissões em, pelo menos, 55 % até 2030, e para a neutralidade climática da Europa até 2050. A conjugação das duas legislações poderá traduzir-se numa redução de 490 Mt (equivalente de CO2) de emissões de gases com efeito de estufa da UE [União Europeia] até 2050”, conclui o referido comunicado.