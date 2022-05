Comissário Oliver Varhelyi volta a causar tensão, desta vez por causa da Palestina

O húngaro Oliver Varhelyi, Comissário Europeu para a Vizinhança e Alargamento, volta a estar no centro de uma polémica que, desta vez, tem epicentro na Palestina. Segundo relata o jornal “Le Monde”, o comissário está a ser acusado por vários organismos palestinianos de impedir diretamente o envio de ajuda financeira para a Palestina – obedecendo à vontade de grupos israelitas que estariam interessados em contribuir para o aumento da tensão entre palestinianos e israelitas.

Hospitais (como o de Augusta-Victoria, em Jerusalém Oriental), escolas, centros de saúde e locais de auxílio alimentar, entre outros, estão a conhecer sérias dificuldades de financiamento por causa de estranhas decisões de Varhelyi que, sozinho, assume funções que podem estar muito para além das suas obrigações constitucionais.

Responsável pela política de cooperação internacional dos 27, o húngaro mantém refém, quase sozinho, a ajuda europeia à Palestina, segundo acusa o “Le Monde”. Ao decidir, contra a opinião da maioria dos Estados-membros, condicionou o pagamento de parte do financiamento a uma revisão dos livros escolares palestinianos, apontados ​​por lobbies pró-israelitas de incitar a violência. Neste contexto, Oliver Varhelyi criou um imbróglio político-institucional que, de facto, bloqueou toda a ajuda da União à Palestina.

Assim, milhões de euros em ajuda da União Europeia à Autoridade Palestiniana estão retidos em Bruxelas enquanto funcionários da Comissão discutem a reforma dos livros didáticos palestinianos. A União Europeia, o maior doador individual da Autoridade Palestiniana, ajuda a pagar os salários de muitos funcionários públicos, que constituem uma parcela significativa da economia da Cisjordânia. Entre 2008 e 2020, Bruxelas enviou cerca de 2,5 mil milhões de euros em apoio direto ao orçamento da Autoridade. Recorde-se que Israel bloqueou qualquer ajuda enviada diretamente para a Faixa de Gaza.

Pior ainda, a ajuda da União ao Médio Oriente é atribuída a todos os países da região num pacote único. Nem a Jordânia, a Síria ou o Líbano receberam ajuda desde 2020, com a União a esgrimir “dificuldades técnicas”, segundo avança uma reportagem do jornal “The Times of Israel”.

Oliver Varhelyi terá exigido “indicadores claros” sobre se os livros didáticos estão alinhados com os padrões internacionais. O debate lançou um “processo consultivo” prolongado dentro da União, que atrasou a aprovação das ajudas que agora diversos organismos palestinianos reclamam como uma questão de sobrevivência. De acordo com o “The Times of Israel”, Varhelyi propôs que parte do financiamento fosse retidos até se perceber se os livros didáticos atendem a esses padrões. A decisão é de 24 de fevereiro.

Varhelyi disse publicamente que se devem impor condições mais estritas à ajuda europeia ao setor educacional da Autoridade Palestina. “A condicionalidade da nossa assistência financeira no sector educacional precisa de ser devidamente considerada”, escreveu Varhelyi na sua conta do Twitter.

As polémicas em torno do comissário húngaro são cada vez mais usuais. Em janeiro deste ano, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, recebeu uma carta enviada por vários eurodeputados, que acusavam Varhelyi de estar ao lado do líder da República Srpska (parte da federação da Bósnia-Herzegovina) Milorad Dodik, no apoio à secessão.

Oliver Varhelyi “conspirou abertamente [com Dodik] em potenciar a divisão da Bósnia-Herzegovina”. Um relatório “diz que o comissário Varhelyi concordou com Dodik sobre a data de uma sessão especial da Assembleia Nacional da República Srpska para aprovar legislação sobre a retirada unilateral das instituições estatais” da república do interior da federação”, dizia a carta.

Essa seção especial teve entretanto lugar – e várias leis nesse sentido foram aprovadas, sendo certo que todas as restantes partes envolvidas (a Bósnia-Herzegovina, o alto representante para a região e as embaixadas dos Estados Unidos e da União Europeia, entre muitos outros, consideram essas decisões inconstitucionais e não aplicáveis.