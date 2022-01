Comitivas passam sempre pelo Chiado, com o voto útil a dominar discursos. São os momentos da campanha eleitoral

No último dia da campanha eleitoral, disparam-se os últimos cartuchos e gritam-se as derradeiras palavras de ordem antes do ainda obrigatório dia de reflexão, que antecede a votação de domingo. Os apelos foram contra e a favor do voto útil e, no geral, feitos em desfiles pelo Chiado.

Como tem acontecido, o Jornal Económico destaca três momentos do dia de campanha.

Primeiro momento

No último dia de campanha eleitoral, quando as sondagens apontam para um empate técnico na luta pela vitória, mas também para quem na terceira posição e em melhor posição para negociar, o PSD a cavalaria para o ataque final a quem está indeciso sobre em quem vai votar ou, mesmo, quem tem dúvidas em aventurar-se num dia de votação quando o número de novos casos de Covid-19 bate recordes; o PS apostou nos seus dirigentes.

No PSD, na última ação de rua da campanha, em Lisboa, marcaram presença os antigos presidentes do partido Pedro Santana Lopes, que já não é militante, e Manuela Ferreira Leite, e a antiga presidente da Assembleia da República Assunção Esteves. Também o ex-ministro ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia de Pedro Passos Coelho, Jorge Moreira da Silva, assim como Teresa Leal Coelho, que foi candidata pelo PSD a Lisboa, se juntaram ao presidente do partido, Rui Rio. Em Lisboa, Carlos Moedas, que venceu o PS na corrida para a câmara da capital, juntou-se à comitiva.

Do lado do PS, o histórico Manuel Alegre discursou na noite de quinta-feira, mas no último dia, o endosso ao líder do partido, António Costa, na arruada em Lisboa, foi dado

pela mulher, Fernanda Tadeu, pelo diretor de campanha, Duarte Cordeiro, e por uma comitiva onde pontificavam candidatos a deputados como Ana Catarina Mendes, ainda presidente do grupo parlamentar, João Gomes Cravinho, ministro da Defesa, ou João Galamba, secretário de Estado adjunto e da Energia.

Segundo momento

PS, PSD, PAN e Chega convergiram, no último dia de campanha, não nas propostas políticas, mas no local escolhido para as últimas ações da campanha eleitoral para as legislativas de dia 30 de janeiro, preferindo o Chiado.

O secretário-geral do PS, António Costa, começou o último dia de campanha eleitoral concretizando a tradicional arruado do partido no Chiado, mostrando rua cheia, entre “A Brasileira” e a entrada da Rua do Carmo. Seguiu depois para o Porto, onde fará o comício de encerramento da campanha, no Pavilhão Rosa Mota.

Mal os confettis lançados pelos socialistas tinham alcançado o chão, ainda com o PS à vista, e já o PAN desfilava, do Largo Camões para a baixa pombalina, com destino à Praça do Comércio, com a porta-voz do partido, Inês Sousa Real, a intrometer-se entre o PS e o PSD, que veio a seguir, sem que se possa dizer que estamos em face de um augúrio para o pós-eleições.

Com o PAN perfeitamente ao alcance, a comitiva do PSD encetou a descida da Rua Garret, desde a estátua do poeta Chiado, em direção à baixa, com o presidente do partido, Rui Rio, a discursar na Rua Augusta. Quase se cruzava com o presidente do CDS-PP, que não foi ao Chiado, mas esteve na Rua Augusta, para depois subir a Rua da Madalena até à sede do partido. Enquanto isso, no Chiado, o Chega e o seu presidente, André Ventura, faziam o percurso do Largo Camões até à Praça dos Restauradores.

No final, os dirigentes dos diferentes partidos acabaram por não se cruzar, em qualquer momento, o que também não pode ser visto como um indicador para o dia seguinte às eleições legislativas.

Terceiro momento

O tema do último dia – e da última semana – de campanha foi o voto estratégico, da mesma forma que a governabilidade foi o tema preferencial do primeiro dia – da primeira semana de campanha. Falamos do voto útil – ou inútil, dependendo do ponto de vista – que tem afetado a segunda metade da campanha, quando as sondagens começaram a desenhar uma situação de empate técnico entre PS e PSD, que acabou por afetar os partidos mais pequenos, de acordo com os especialistas, reduzindo-lhes a provável expressão eleitoral.

PS e PSD, como lhes compete, apelaram ao voto em si próprios como única garantia de governabilidade, apontando, apenas, crítica ao outro partido.

No Porto, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, avisou contra o voto útil no PS, porque os socialistas já se disseram dispostos a dialogar com o PSD. “O PS bem pode dizer que quer governar, mas já veio dizer que quer governar lei a lei”, incluindo com os social-democratas, disse. Alinhada, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, alertou para o perigo do voto útil no PS, porque este “tem alimentado a ambiguidade e mesmo nos últimos dias diz que está a equacionar um acordo de cavalheiros com o PSD”.

Também o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, preveniu para a necessidade de concentração e votos no partido. “É o único capaz de influenciar verdadeiramente um governo de direita”, garantiu.