Como começar a investir? A DEGIRO responde!

Existem mais de 173 mil milhões de euros parados em depósitos a desvalorizar ao ritmo da inflação e a corretora quer ajudar os portugueses a obter rentabilidade com o seu dinheiro. A DEGIRO tem como missão democratizar o investimento tornando-o simples e acessível para todos.

Quero começar a investir, mas não sei como o fazer. Como posso iniciar?

Resposta. O primeiro passo é incentivar a literacia financeira, esta foi a disciplina que ficou a faltar quando andávamos na escola. Existe tanto jargão financeiro por aí que chega a ser intimidante para quem está a dar os primeiros passos. Mas investir pode ser simples. Há que mudar mentalidades, e a chave é capacitar os (novos) investidores.

Os dados mostram que, por comparação, os países sulistas partem atrás de países como Holanda e Alemanha, onde investir é considerado um comportamento natural e necessário. Portugal ainda é um país marcado por algum grau de iliteracia financeira mas já se começa a ouvir falar mais em investir e na necessidade de o fazer por isso, penso que estamos a ir na direção certa.

Agora, mais que nunca, é necessário incentivar a educação financeira e mostrar que investir não é uma forma de fazer dinheiro rápido, arriscando todas as poupanças, mas sim onde podemos procurar retornos anuais consistentes.

Temos feito esforços neste sentido apostando em projetos como o documentário, em parceria com a Discovery Channel. Neste, jornalistas, professores, cientistas comportamentais, ex-ministros e investidores de todo o mundo, desafiam algumas das maiores conceções erradas sobre investir através de eventos históricos e atuais práticas. O documentário True Stories of Investing tem como objectivo apresentar algumas das lições importantes que todos os investidores de retalho devem saber.

Mais recentemente estamos a trabalhar em webinars no mesmo âmbito, como: O Poder dos ETFs.

Não sei quanto dinheiro é preciso para começar a investir. Quanto dinheiro devo ter poupado para avançar?

Na minha opinião, um dos erros mais comuns é esperar ‘a quantia certa’ ou o momento ideal para começar a investir, isso não existe. Sou fã de começar devagar e com pequenos montantes. É assim que a maioria dos nossos clientes começa. Muitas vezes dou o exemplo de que ao investir consistentemente um pequeno montante, seja 20, 50 ou 100 euros todos os meses num ETF diversificado é possível beneficiar da acumulação dos juros compostos a longo prazo.

Abrir conta na DEGIRO é grátis, ou seja, é possível começar a investir connosco com qualquer quantia de dinheiro. Para quem está a começar, aconselho abrir uma conta e testar a nossa plataforma. Nem sequer é necessário fazer um depósito inicial para interagir com app e ver a oferta de produtos.

Aproveito a oportunidade para relembrar que até ao final deste mês existe uma promoção para novos clientes. A DEGIRO reembolsará as suas comissões de transação até 100 euros mediante as condições da oferta em vigor no nosso site.

Se começar a investir vou ter de esperar muito tempo até começar a ver resultados?

A “paciência é uma virtude” no que toca a investir. E não existe uma receita certa ou um modelo que satisfaça toda a gente. Os dados comprovam que a maioria dos benefícios são alcançados investindo de forma diversificada em ações e ETFs e com uma mentalidade de médio-longo prazo, 5, 10, 20 anos, ou mais.

Historicamente, ao investir num ETF diversificado o retorno médio é cerca de 7% ao ano, de acordo com as estatísticas. É importante relembrar que os resultados passados não ditam resultados futuros.

Vou investir as minhas poupanças. É arriscado? Como se gere o risco?

Dado aos atuais níveis de inflação a rondar aproximadamente os 8%, um valor máximo desde 1993, deixar o dinheiro no banco, numa conta à ordem ou em depósitos a render menos de 0.1% é abandonar as suas poupanças a esta rentabilidade negativa.

Num país ainda caracterizado por iliteracia financeira e sem o hábito de investir não é por acaso que, segundo os dados de Dezembro do Banco de Portugal, os portugueses tinham 173 mil milhões de euros em depósitos a desvalorizar ao ritmo da inflação.

A inflação é o processo pelo qual o preço dos bens e serviços ficam mais caros ao longo do tempo. Como consequência, à medida que o tempo corre passamos a necessitar de mais euros para comprar os mesmos bens e serviços. Ou seja, o valor real do dinheiro não investido decresce com o tempo, ainda que, na prática, tenhamos o mesmo montante de euros na nossa conta à ordem. Desta forma, investir torna-se a melhor forma de evitar que o dinheiro ‘perca o valor’.

Atualmente, devido ao clima económico mais hostil, com a inflação e as taxas de juro negativas, ter o dinheiro no banco já não é uma alternativa válida. A meu ver, não investir é mais arriscado do que investir.

No que toca ao risco, o perfil de cada indivíduo acarreta um papel importante. Devemos ter em conta as nossas expectativas, tolerância (ao risco e a perda), horizonte temporal e o conhecimento prévio. Investir pressupõe sempre um risco associado. Os conceitos de investimento, risco e retorno são inseparáveis daí que é importante gerir o risco de acordo com os nossos objetivos e com as nossas expectativas.

Vamos falar um pouco da DEGIRO, posso confiar numa corretora estrangeira?

Em 2020, unimos forças com a Flatex, um banco alemão, o que originou a maior corretora online “Execution-only” da Europa com licença bancária própria e com mais de dois milhões de clientes. A empresa está cotada no mercado alemão.

“Execution-only” significa que somos uma corretora de ‘apenas execução’, ou seja, focamo-nos apenas em oferecer a melhor plataforma e atendimento aos nossos clientes sem providenciar aconselhamento sobre investimentos. O cliente tem controlo total sobre a sua carteira de investimentos.

Somos uma empresa regulada e sujeita à supervisão de integridade pelas entidades reguladoras da Alemanha e Holanda e como estamos autorizados a operar em Portugal estamos também registados no Banco de Portugal e Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Dado que sabemos o quão importante é este tema, poderás encontrar mais informações, aqui.

Porque escolher a DEGIRO?

A missão da DEGIRO é tornar o investimento acessível a todos aqueles que querem moldar o seu próprio futuro financeiro. E capacitá-los com a possibilidade de investir de forma responsável e inteligente.

Como corretora online líder na Europa, sentimo-nos responsáveis por tornar o investimento em mercados de capital mais simples, informado e seguro para os nossos clientes. Pessoalmente, revejo-me na missão da empresa e quero contribuir para aumentar a literacia financeira e democratizar o investimento em Portugal.

A proposta de valor da DEGIRO assenta no que chamamos de 3P’s, Preço, Produto e Plataforma. Na DEGIRO estarás a investir ao melhor preço do mercado e numa plataforma simples, regulada e premiada. Em Portugal há uma clara preferência e fomos considerados a “Melhor Corretora de Ações” pela terceira vez consecutiva.

Ambicionamos crescer muito em Portugal – é um dos principais mercados de crescimento. Estamos muito felizes por ter alcançado um crescente número de investidores em Portugal, na ordem dos altos 5 dígitos, e esperamos dobrar este número de clientes.

Ao investir connosco juntar-te-ás a mais de dois milhões de clientes pelo que estarás seguro e em boa companhia.

Jorge Cordeiro

Business Manager Ibéria da DEGIRO

Este conteúdo patrocinado foi produzido em colaboração com a DEGIRO.