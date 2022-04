Como constituir poupanças online?

No âmbito do seu projeto de Educação Financeira, a Associação Portuguesa de Bancos (APB) promove o programa de literacia digital – “Tudo o que precisa de saber sobre banca online” – destinado essencialmente à população sénior que ainda não esteja familiarizada com a utilização da banca digital.

Neste vídeo, promovido pela APB no âmbito do seu programa de literacia digital, aprenda a gerir as suas poupanças online, em particular, a constituir um depósito a prazo, através do site ou app do seu banco. Conheça ainda os restantes produtos de investimento disponíveis para subscrição nos canais digitais do seu banco e os cuidados a ter na hora de aplicar o seu dinheiro.