Como estão a banca e o sector de trading a encarar a digitalização? Veja em direto a JE Talks

O contexto de pandemia veio forçar alguns processos de digitalização em certos sectores mas noutros, que já davam alguns passos nesse sentido, a tendência foi fortemente acelerada. É o caso do sector bancário e financeiro, que tem assistido ao surgimento de novos players no mercado, com variados e disruptivos planos de negócio, quase sempre assentes nalguma base tecnológica. Mas como está a banca tradicional a encarar esta transformação do sector? E como estão outras áreas, como o trading, a reagir à facilidade com que se acede aos serviços financeiros? São questões às quais respondemos nesta JE Talks.

Nesta iniciativa, que é transmitida em direto a partir da redação do Jornal Económico (JE), estaremos à conversa com representantes da hAPI e da XTB para perceber como é que o mercado está a utilizar as novas tecnologias e quais são as principais tendências de evolução. Além disso, será uma oportunidade para descortinar os principais desafios e oportunidades que enfrentam não só as startups e fintechs como a própria banca tradicional, que neste contexto se vai vendo obrigada a acompanhar a inovação.

Também esta semana poderá ler o Especial dedicado ao mesmo tema. oferecido com a edição impressa do JE de sexta-feira, que contará com artigos de análise, entrevistas e ainda um fórum com especialistas e líderes de sector.