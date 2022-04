Como lidar com o risco cibernético? Assista ao Fórum Cibersegurança do JE

O Jornal Económico (JE) promove esta terça-feira, dia 19 de abril, o seu primeiro Fórum Cibersegurança, com uma reflexão sobre os grandes desafios que as organizações portuguesas enfrentam nesta área.

O evento decorre esta manhã no auditório do Edifício Quelhas, do ISEG, em Lisboa, com as participações de quase duas dezenas de líderes de bancos, seguradoras, tecnológicas, sociedades de advogados, consultoras e outras empresas.

Em debate estão temas como a cibersegurança no sector financeiro, o papel das pessoas como elemento-chave para a proteção informática das organizações e a forma como as empresas portuguesas estão a lidar com o risco cibernético.

Veja aqui todo o programa do Fórum Cibersegurança: