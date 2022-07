Como poupar nas viagens de carro este verão

Os portugueses não renunciam a disfrutar de uns dias de descanso longe das suas casas, apesar dos altos preços do combustível, alimentação e outros bens ou serviços básicos.

Consciente do esforço que para muitos condutores será encher o depósito de combustível este verão, a app de estacionamento EasyPark lança um conjunto de recomendações para reduzir os gastos relacionados com o uso do veículo privado nas férias.

Condução eficiente: evitar acelerações ou reduções bruscas e utilizar o motor para redução é a melhor maneira de poupar combustível;

Preparação: rever a pressão dos pneus, o nível de óleo ou o estado dos travões regularmente ajudará a prevenir reparações caras no futuro.

O seu telemóvel ajudará a otimizar as deslocações: Find, uma das funcionalidades da EasyPark, que mostra as ruas nas que é mais fácil estacionar. Assim, poupa tempo e combustível ao não ter que dar voltas à procura de um lugar livre.

Não se faça à estrada sem organização: planifique com antecedência os lugares que deseja visitar e os estacionamentos disponíveis, organizando a sua viagem aproveitará ao máximo o tempo e a gasolina.

Reserve estacionamento: na página da EasyPark pode fazê-lo facilmente, desta forma poderá ir diretamente até ao destino, sem vaguear pelas ruas à procura de estacionamento.

Compare preços e aproveite as promoções: antes de abastecer faça uma análise dos preços de cada estação de serviço, inclusive existem comparadores online que oferecem essa informação num clique. O mesmo acontece com as promoções, a maioria das gasolineiras, seguradores ou ITV lançam muitas campanhas com as que pode poupar uns euros.

Viaja para o estrangeiro? Então confie na app com maior cobertura, a EasyPark, que opera em mais de 3200 cidades de 25 países. Evitará multas ou não ter que pagar mais ao conhecer as normas de estacionamento local, já que utilizará a app no seu próprio idioma e como faz na sua própria cidade.

Não pressione o depósito: fará com que o seu veículo trabalhe mais e alguns estudos apontam que quanto maior a quantidade de ar, maior é a evaporação que se produz.

Descubra o carsharing: partilhe o carro sempre que possa, o seu bolso agradece e o meio ambiente ainda mais.

Controle a temperatura: colocar o ar condiciona nos 18 graus assim que entra no carro não é a melhor solução. Experimente circular uns minutos com as janelas abertas enquanto o carro vai refrescando.