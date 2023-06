Mais de 35 mil jovens responderam ao inquérito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior que vai permitir traçar o retrato dos jovens formados que chegaram ao mercado de trabalho. Estudo será apresentado no início do próximo ano letivo.

19 Junho 2023, 10h52

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior anunciou esta segunda-feira, 19 de junho, ter recebido mais de 35 mil respostas ao estudo Graduate Tracking Portugal, que vai permitir traçar o retrato dos recém-diplomados no mercado de trabalho.

A iniciativa foi lançada em novembro de 2022 e regista uma “adesão muito significativa por parte dos diplomados” com cerca de metade das respostas aos 35 mil questionários cobrirem todas as questões de diplomados do CTeSP, licenciatura, mestrado e mestrado integrado, que terminaram as suas formações entre um e cinco anos.

Os dados recolhidos, sob a coordenação da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, vão ser introduzidos numa base de dados comparativa. Os resultados do estudo serão divulgados no início do próximo ano letivo.

O Graduate Tracking Portugal enquadra-se na iniciativa Eurograduate, lançada pela Comissão Europeia, visando a recolha de informação acerca dos diplomados pelos sistemas educativos europeus, o impacto da formação inicial e ao longo da vida nas carreiras profissionais e na resposta às necessidades e transformações do mercado de trabalho. O projeto visa ainda dar cumprimento à recomendação 2017/C423/01 do Conselho Europeu, que visa a construção, por parte dos estados-membros, de um mecanismo de acompanhamento de diplomados do ensino superior comparável entre os diferentes países.