Como usar soluções como o MB WAY?

No âmbito do seu projeto de Educação Financeira, a Associação Portuguesa de Bancos (APB) promove o programa de literacia digital – “Tudo o que precisa de saber sobre banca online” – destinado essencialmente à população sénior que ainda não esteja familiarizada com a utilização da banca digital.

O objetivo deste programa é transmitir, ao público-alvo, um conjunto de noções básicas que lhe permita executar algumas das operações bancárias essenciais do dia-a-dia, através dos canais online, como fazer transferências, pagamentos, aprender a consultar a conta bancária através do computador ou telemóvel, estar alerta e saber proteger-se de eventuais tentativas de fraude, entre outros.

Sabia que pode transferir dinheiro para os seus familiares e amigos usando apenas o número de telemóvel? E que pode fazer compras no supermercado ou levantar dinheiro no Multibanco mesmo que se tenha esquecido da carteira em casa? Fique a saber mais sobre como funciona o MB WAY e todo o tipo de operações bancárias que pode executar através de aplicações como esta, neste vídeo promovido pela APB, no âmbito do seu programa de literacia digital.