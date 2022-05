Companhias aéreas Gol e Avianca anunciam ‘holding’ na América Latina

A companhia aérea brasileira Gol e a colombiana Avianca anunciaram hoje que vão criar o grupo Abra, empresa que atuará como ‘holding’ das duas companhias cujo foco será o segmento de transporte aéreo na América Latina.

“Juntas, Avianca e Gol serão a âncora de uma rede de companhias aéreas latino-americanas que terão os menores custos unitários em seus respetivos mercados”, disse a Avianca, num comunicado.

A empresa colombiana e a Gol “manterão suas marcas, talentos, equipas e cultura de forma independente, enquanto se beneficiam de maiores eficiências e investimentos em propriedade comum”, acrescenta-se na nota.

Segundo a Avianca, a criação do grupo Abra, que será domiciliado no Reino Unido, é fruto de um acordo histórico entre seus principais acionistas e o controlador da Gol, operação que está sujeita às habituais aprovações regulatórias.

A Avianca, que em 29 de abril anunciou um acordo de integração com a companhia aérea Viva Air, também destacou que “o grupo Abra também teria 100% dos direitos económicos das operações da Viva na Colômbia e no Peru, mas não o controlaria, e teria um crédito conversível em um investimento que representa uma participação minoritária na companhia aérea Sky Airline de Chile”.

Na estrutura do conglomerado, Roberto Kriete, principal acionista e presidente do conselho de administração da Avianca, terá o mesmo cargo no grupo Abra, enquanto Constantino de Oliveira Junior, fundador da Gol, será presidente do conselho de administração e diretores da nova empresa.

Enquanto isso, Adrian Neuhauser, atual presidente da Avianca, e Richard Lark, atual diretor financeiro da Gol, manterão seus cargos nas companhias aéreas.

“Nossa visão é criar um grupo de companhias aéreas capaz de enfrentar os desafios do século XXI e que melhore a experiência de voo para nossos clientes, colaboradores, aliados e comunidades onde operamos”, disse Kriete, citado no comunicado.

Por sua vez, Oliveira destacou que este acordo “coloca a Abra Airlines em posição de liderança no mercado de transporte aéreo da região, podendo atender uma população de mais de mil milhões de pessoas.”

De acordo com as informações, o grupo Abra “vai disponibilizar uma plataforma que permitirá às companhias aéreas operadoras reduzir ainda mais seus custos, obter maiores economias de escala, continuar operando uma frota de aeronaves de última geração e ampliar suas rotas, serviços, ofertas de produtos e programas de fidelidade”.

A Avianca é a companhia aérea líder na Colômbia, América Central e Equador, e opera 3.800 voos semanais em 130 rotas, com uma frota de mais de 110 aeronaves Airbus 320 e Boeing 787 Dreamliner, conectando-se a cerca de 65 destinos na América e Europa.

A Gol é a maior companhia aérea do Brasil e opera uma frota padronizada de 142 aeronaves Boeing 737.