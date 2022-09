Comparadora de seguros HelloSafe recebe mais quatro milhões para expandir em Portugal

A insurtech canadiana HelloSafe – que desenvolveu uma solução digital de comparação para seguros, investimento, poupança e produtos de crédito destinada a pessoas e empresas – fechou recentemente uma ronda de investimento seed (inicial) no valor de 4,2 milhões de dólares (cerca de 3,8 milhões de euros) liderada pelas sociedades de capital de risco OneRagtime e Kima Ventures.

A empresa com sede em Montréal pretende, com este montante, reforçar as suas equipas em vários departamentos, melhorar a experiência do utilizador e lançar novos produtos em Portugal. Atualmente com 50 trabalhadores, a HelloSafe prevê recrutar, pelo menos, mais 40 pessoas para as áreas técnicas e de marketing e vendas até ao final de 2023.

“Com uma audiência de vários milhões de visitantes por ano, este financiamento irá apoiar a nossa ambição de nos tornarmos a plataforma internacional número um em Portugal para comparar produtos financeiros e de seguros. Com a nossa tecnologia exclusiva e a nossa crescente rede de parceiros, queremos estabelecer-nos rapidamente como a plataforma que permite aos consumidores tirar o máximo aproveitamento do seu dinheiro”, afirmou o cofundador e diretor de Tecnologia da HelloSafe, Oleksiy Lysogub.

Desde 2021, as ferramentas de comparação da HelloSafe – que são cerca de 50 entre comparadores de seguros, crédito, investimento, criptomoedas, serviços de transferência de dinheiro ou cartões de crédito – já foram utilizadas por mais de 7,5 milhões de pessoas a nível mundial. A meta é multiplicar por dez o número de utilizadores em dois anos.

Para a cofundadora e CEO, Stéphanie Hospital, a empresa fundada pela dupla de empreendedores em 2020 “tem uma proposta de valor inovadora e transparente”. “A startup conseguiu a proeza de maximizar a produção de ferramentas de comparação com altíssimo valor agregado, limitando seus custos de desenvolvimento”, refere, acrescentando que “o coach HelloSafe, baseado em algoritmos de Inteligência Artificial, “irá revolucionar a forma como as pessoas são aconselhadas antes de escolherem um produto financeiro”.