ComparaJá lança Guia da Reforma para ajudar pensionistas mas não só

Este sábado, dia 1 outubro, celebra-se o Dia Internacional do Idoso e o ComparaJá quis assinalar esse dia ao desenvolver um Guia da Reforma que responde a todas as questões importantes a saber no momento de pedir este apoio ao estado.

Desde da definição de conceitos base aos apoios adicionais da reforma, passando por investimentos para a reforma, este documento promete ajudar todos os pensionistas mas não só. André Pedro, diretor do ComparaJá, destaca que este Guia poderá também ir ao encontro daqueles que convivem diariamente com os mais idosos: “Este é um guia que à partida pode ir mais ao encontro dos avós do que propriamente dos filhos ou dos netos mas, ainda assim, este é também um conteúdo que pode fazer com que os mais novos ajudem os mais velhos neste importante momento de vida”.

Este não é o primeiro guia que o comparador de produtos e serviços faz, visto que já foram desenvolvidos também um Guia de IRS e um Guia de IMI. Esta é, segundo André Pedro, uma estratégia “clara e objetiva” cuja finalidade passa por formar os portugueses e fazer com que os mesmos poupem no dia a dia: “no ComparaJá sempre quisemos passar informação de forma gratuita e simples de forma a tornar simples todos os processos complexos que dificultam dia a dia financeiro dos portugueses”.

O próprio afirma ainda que este serviço “não corresponde diretamente a nenhum dos serviços prestados” mas que vai totalmente ao encontro da missão de “desenvolver e melhorar os índices de literacia financeira dos portugueses”.