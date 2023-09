Para enfrentar esta fase do ano de forma mais equilibrada e consciente, a Deco deixa-lhe alguns conselhos para um regresso às aulas em tempos de inflação e de aumentos da prestação do crédito à habitação.

8 Setembro 2023, 09h31

Setembro, em regra, é um mês financeiramente difícil para as famílias, sobretudo pelo aumento dos gastos com a educação. Este ano a situação é especialmente complicada para as famílias que veem os seus orçamentos ainda mais reduzidos para fazer face a todas as suas despesas. Uma inflação ainda elevada, conjugada com aumenta da prestação do crédito à habitação, leva muitas famílias a terem de fazer uma autêntica ginástica financeira em orçamentos que já não esticam mais.

Para enfrentar esta fase do ano de forma mais equilibrada e consciente, deixamos-lhe alguns conselhos.

Devo preparar o regresso às aulas com antecedência?

É essencial que a família prepare antecipadamente e em conjunto esta época do ano. Começar por elaborar, desde o início do ano lectivo, o orçamento mensal integrando um item destinado a poupança, uma espécie de pé-de-meia para poderá fazer toda a diferença para conseguir enfrentar as despesas do regresso à escola com algum equilíbrio financeiro.

Quais os passos que devo seguir para preparar o regresso às aulas?